Экс-члена генсовета "Деловой России" арестовали по делу об ОПГ

БРЯНСК, 25 мар – РИА Новости. Бывший член генсовета "Деловой России" Сергей Малофейкин арестован в Иваново по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Это Сергей Малофейкин", - подтвердил собеседник в правоохранительных органах информацию об аресте в Иваново руководителя преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

В среду прокуратура Ивановской области сообщила о том, что арестован 49-летний житель Московской области, являвшийся руководителем преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью.

Арестованному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе). Суд заключил его под стражу до 23 мая 2026 года.

"По версии следствия, уроженец Республики Мордовия с 2023 по 2025 год совместно с одним из жителей Ивановской области создали преступное сообщество с целью осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей на территории ряда субъектов, в том числе Ивановской, Московской и Вологодской областей. С целью извлечения дохода они вовлекли в незаконную преступную деятельность не менее 14 лиц, в отношении которых возбуждены и расследуются уголовные дела", - говорится в заявлении прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, используя счета подконтрольных им организаций, участники ОПГ получили доход в общей сумме не менее 125 млн рублей.