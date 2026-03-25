20:21 25.03.2026 (обновлено: 20:36 25.03.2026)
Экс-члена генсовета "Деловой России" арестовали по делу об ОПГ
Бывший член генсовета "Деловой России" Сергей Малофейкин арестован в Иваново по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот 1 миллиарда рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082776406_257:0:1157:675_1920x0_80_0_0_129f501b1dcd09d621f18cfa99a8b1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Деловая Россия, Происшествия, Иваново
БРЯНСК, 25 мар – РИА Новости. Бывший член генсовета "Деловой России" Сергей Малофейкин арестован в Иваново по делу об ОПГ, организовавшей незаконный оборот 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Это Сергей Малофейкин", - подтвердил собеседник в правоохранительных органах информацию об аресте в Иваново руководителя преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью.
В среду прокуратура Ивановской области сообщила о том, что арестован 49-летний житель Московской области, являвшийся руководителем преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью.
Арестованному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе). Суд заключил его под стражу до 23 мая 2026 года.
"По версии следствия, уроженец Республики Мордовия с 2023 по 2025 год совместно с одним из жителей Ивановской области создали преступное сообщество с целью осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей на территории ряда субъектов, в том числе Ивановской, Московской и Вологодской областей. С целью извлечения дохода они вовлекли в незаконную преступную деятельность не менее 14 лиц, в отношении которых возбуждены и расследуются уголовные дела", - говорится в заявлении прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, используя счета подконтрольных им организаций, участники ОПГ получили доход в общей сумме не менее 125 млн рублей.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Малофейкин стал третьим арестованным из членов группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации. О пресечении деятельности данной группы сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Ивановской области пресекли незаконный оборот миллиарда рублей — 24 марта, 07:14
В Ивановской области пресекли незаконный оборот миллиарда рублей
24 марта, 07:14
 
