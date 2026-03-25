Защитник "Динамо" Майсторович вернется к тренировкам в общей группе - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
12:20 25.03.2026
Защитник "Динамо" Майсторович вернется к тренировкам в общей группе
Защитник "Динамо" Майсторович вернется к тренировкам в общей группе
Игрок "Динамо" Милан Майсторович и спартаковец Олег Рябчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор медицинского департамента московского "Динамо" Михаил Бутовский сообщил РИА Новости, что не выходивший на поле с осени 2024 года футболист Милан Майсторович вернется к тренировкам в общей группе во время мартовской паузы на матчи сборных.
Майсторович перешел в "Динамо" зимой 2023 года и за это время провел за "бело-голубых" 23 матча в разных турнирах, забив один гол. В последний раз защитник выходил на поле в составе "бело-голубых" в конце сентября 2024 года в матче против махачкалинского "Динамо" (1:0).
"На поле вы его сможете увидеть только по решению тренерского штаба. С медицинской точки зрения у нас есть план. В паузу на матчи сборных Милан приступит к тренировкам в общей группе", - сказал Бутовский.
Майсторовичу 21 год, за время в московском клубе сербский защитник из-за травм в общей сложности пропустил 80 матчей. Еще в 10 играх он оставался вне заявки по неуточненным причинам.
"Динамо" после 22 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков. Отставание от третьей строчки составляет 14 очков. В 23-м туре "бело-голубые" 4 апреля дома встретятся с "Оренбургом".
