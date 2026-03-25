Любимова возьмет под контроль включение цирков в Пушкинскую карту
Министр культуры РФ Ольга Любимова пообещала, что возьмет под личный контроль тему включения цирков в программу "Пушкинская карта". РИА Новости, 25.03.2026
Любимова пообещала взять под личный контроль включение цирков в Пушкинскую карту
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова пообещала, что возьмет под личный контроль тему включения цирков в программу "Пушкинская карта".
Президент России Владимир Путин
провел заседание Совета по культуре, в ходе которого гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный
обратился к Путину с просьбой включить цирки в программу "Пушкинская карта".
«
"Если речь идет о спектаклях, которые создаются на аренах цирка и по классике, и по тем или иным историческим событиям, то мне кажется, что подобного рода представления можно проработать. Если они есть и их достаточное количество представлено, то этот репертуар, мне кажется, можно включить в "Пушкинскую карту", - сказала Любимова
, комментируя вопрос включения цирков в программу.
Любимова отметила, что перед принятием данного решения важно отсмотреть программы, которые есть в цирковых организациях.
"Если взять цирковое представление как развлекательное шоу, то под программу и идею, которая была заложена в "Пушкинскую карту", это не подходит. Но если пользоваться логикой, что цирковое представление основано на наших классических произведениях, то мне кажется, что оно может участвовать (в программе "Пушкинская карта")", - добавила министр.
Совет при президенте РФ по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский
, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм
" Карен Шахназаров
. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков
, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев
, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков
, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский
, писатель Захар Прилепин
.