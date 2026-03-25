Ликсутов: компания ОЭЗ Москвы расширила выпуск техники для ремонта станков

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Предприятие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" расширило парк оборудования для ремонта шпиндельных узлов станков с числовым программным управлением, рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что это позволило обслуживать более сложные высокотехнологичные отечественные и импортные детали, а также сократить сроки выполнения заказов.

"Развитие высокотехнологичных производств — один из приоритетов московской промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает предприятия в сфере станкоремонта и обслуживания оборудования. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" получают налоговые льготы, развитую инфраструктуру и возможность расширять мощности", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Заместитель мэра добавил, что с помощью этого получится не только закрывать потребности московских заводов, но и брать заказы от компаний из других регионов страны, укрепляя технологическую независимость.

Ключевым элементом станка с числовым программным управлением является шпиндель, который обеспечивает вращение сверла или фрезы. Восстановление данного узла продлевает срок службы промоборудования, а также повышает его производительность, качество и точность.

Компания "Шпиндель Лаб" работает на площадке "Печатники". Эксперты занимаются диагностикой и восстановлением шпинделей, а также их компонентов для станков и многоцелевых обрабатывающих центров по металлу, стеклу, пластику или дереву.

Среди нового оборудования, установленного в этом году, — плоскошлифовальный станок. С помощью него деталям придают максимальную точность благодаря равномерной обработке со всех сторон. Токарный станок позволяет изготавливать детали длиной до двух метров. Другой станок, незаменимый при ремонте шпинделей, оснащен функцией внутренней шлифовки.

Генеральный директор компании Ровшан Керимов подчеркнул, что в 2025 году специалисты отремонтировали свыше 80 шпиндельных узлов и две фрезерные головы. Это сложные узлы, удерживающие шпиндель и позволяющие ему поворачиваться под разными углами. Заказчиками стали предприятия из столицы, республик Башкортостан и Бурятия, а также Ярославской, Калужской, Ростовской и Пермской областей.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За это время она трансформировалась из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны. На данный момент на 10 зонах общей площадью 392 гектара локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют стратегические направления. Например, микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ, робототехнику и другие. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Столица активно развивает проминфраструктуру и создает условия для локализации производств. Благодаря решениям Москвы предприятия получают возможность расширять мощности и выходить на новые рынки. Город также помогает обеспечивать компании высокотехнологичными станками и оборудованием, а это соответствует задачам нацпроекта "Средства производства и автоматизации".