© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Флаги России и Индии на переговорах московских компаний с индийскими партнерами

Ликсутов: шесть московских компаний приняли участие в переговорах в Индии

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Шесть московских компаний из разных отраслей индустриального сектора Москвы 16–18 марта провели переговоры с индийскими партнерами для презентации продукции, реализации совместных проектов и заключения договоров о поставках, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Город взял на себя затраты на логистику решений и организацию деловых встреч с потенциальными покупателями.

"Москва по итогам 2025 года занимает первое место по объему торговли с Индией среди других регионов страны — на столицу приходится 60% от общероссийского товарооборота с дружественным государством. В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина для развития экспортного потенциала этого направления город оказывает предприятиям всестороннюю поддержку: от консультационной помощи до организации выставочных стендов в международных мероприятиях", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Он отметил, что именно поэтому сезон бизнес-миссий в этом году открылся в Индии, в переговорах приняли участие шесть ведущих компаний.

Среди них — производитель кондитерских изделий, биотехнологическая фармкомпания, лифтостроительный завод, разработчики полупроводниковых приборов, интерактивных дисплеев и телекоммуникационной аппаратуры.

"В рамках международной бизнес-миссии делегаты презентовали свою продукцию зарубежным партнерам — дистрибьюторам и представителям индийских отраслевых ассоциаций и государственных организаций, договорились о потенциальных поставках в Индию. Среди возможных совместных проектов — экспорт решений для транспортной инфраструктуры, включая метро, а также в сфере кибербезопасности, локализация московских промышленников в специальной экономической зоне Мумбаи", — рассказал министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Так, в ходе бизнес-миссии производитель электроники АО "Оптрон" (входит в холдинг Росэл госкорпорации "Ростех") презентовал новейшие разработки в области систем оптической передачи данных отраслевым дистрибьюторам и производителям. Отмечен высокий потенциал переговоров и заинтересованность индийских партнеров в российском оборудовании.

В ходе бизнес-миссии резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" – производитель дисплеев и интерактивного оборудования "Некс-Т" – провел встречу с индийской компанией, работающей в области электроники, которая заинтересована в применении дисплеев как компонентов в своей продукции.

В переговорах участвовал и разработчик телекоммуникационной аппаратуры "Информатика и связь". Например, с одним из локальных интеграторов систем связи обсуждалась возможность сотрудничества по внедрению совместных решений в проектах транспорта, включая метро Мумбаи.

Представитель Карачаровского механического завода (КМЗ), заместитель генерального директора — коммерческий директор Александр Гимадеев также участвовал в переговорах.