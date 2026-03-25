Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: шесть московских компаний приняли участие в переговорах в Индии - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:00 25.03.2026
Ликсутов: шесть московских компаний приняли участие в переговорах в Индии
Ликсутов: шесть московских компаний приняли участие в переговорах в Индии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082693316_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_cede5f87c64abece4642015e7fa9c0fa.jpg
https://ria.ru/20260324/liksutov-2082570970.html
https://ria.ru/20260323/liksutov-2082338117.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082693316_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_18e2f671221496e307591eed9719c79d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыФлаги России и Индии на переговорах московских компаний с индийскими партнерами
Флаги России и Индии на переговорах московских компаний с индийскими партнерами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Шесть московских компаний из разных отраслей индустриального сектора Москвы 16–18 марта провели переговоры с индийскими партнерами для презентации продукции, реализации совместных проектов и заключения договоров о поставках, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Город взял на себя затраты на логистику решений и организацию деловых встреч с потенциальными покупателями.
"Москва по итогам 2025 года занимает первое место по объему торговли с Индией среди других регионов страны — на столицу приходится 60% от общероссийского товарооборота с дружественным государством. В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина для развития экспортного потенциала этого направления город оказывает предприятиям всестороннюю поддержку: от консультационной помощи до организации выставочных стендов в международных мероприятиях", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Он отметил, что именно поэтому сезон бизнес-миссий в этом году открылся в Индии, в переговорах приняли участие шесть ведущих компаний.
Среди них — производитель кондитерских изделий, биотехнологическая фармкомпания, лифтостроительный завод, разработчики полупроводниковых приборов, интерактивных дисплеев и телекоммуникационной аппаратуры.
"В рамках международной бизнес-миссии делегаты презентовали свою продукцию зарубежным партнерам — дистрибьюторам и представителям индийских отраслевых ассоциаций и государственных организаций, договорились о потенциальных поставках в Индию. Среди возможных совместных проектов — экспорт решений для транспортной инфраструктуры, включая метро, а также в сфере кибербезопасности, локализация московских промышленников в специальной экономической зоне Мумбаи", — рассказал министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Так, в ходе бизнес-миссии производитель электроники АО "Оптрон" (входит в холдинг Росэл госкорпорации "Ростех") презентовал новейшие разработки в области систем оптической передачи данных отраслевым дистрибьюторам и производителям. Отмечен высокий потенциал переговоров и заинтересованность индийских партнеров в российском оборудовании.
В ходе бизнес-миссии резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" – производитель дисплеев и интерактивного оборудования "Некс-Т" – провел встречу с индийской компанией, работающей в области электроники, которая заинтересована в применении дисплеев как компонентов в своей продукции.
В переговорах участвовал и разработчик телекоммуникационной аппаратуры "Информатика и связь". Например, с одним из локальных интеграторов систем связи обсуждалась возможность сотрудничества по внедрению совместных решений в проектах транспорта, включая метро Мумбаи.
Представитель Карачаровского механического завода (КМЗ), заместитель генерального директора — коммерческий директор Александр Гимадеев также участвовал в переговорах.
Московским экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" дает целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт": на ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала