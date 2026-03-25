Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 25.03.2026 (обновлено: 15:01 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/lechenie-2082817083.html
В клинике в Кемерово, где погиб пациент, продавали курс за 546 тысяч рублей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082800988_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_71ae23abc1d1e0bec396041d9847c219.jpg
https://ria.ru/20260303/isk-2078308780.html
https://ria.ru/20260114/sk-2067863922.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082800988_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_5cd27f769f4e371f81bdd7ec8f2de874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА НовостиКлиника "Свобода" в Кемерово
Клиника Свобода в Кемерово - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лечебный курс за 546 тысяч рублей предлагали в кемеровской частной клинике "Свобода", где погиб пациент, выяснило РИА Новости, изучив данные открытых источников.
Индивидуальная программа медико-социальной реабилитации, представленная на сайте клиники, длится 84 дня. Стоимость одного дня составляет 6 тысяч рублей, за весь период курса пациент заплатит 546 тысяч рублей.
Победительница конкурса красоты из Кирова Надежда Шустова после удара бокалом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Изуродованная королева красоты из Кирова подаст иск к ударившей ее девушке
3 марта, 20:53
За полмиллиона в клинике предусмотрено четырёхразовое питание, тренажёрный зал и бассейн. Помимо лечения самого пациента, доктора также гарантируют психологическую помощь для родственников в виде групп созависимых.
В клинике также предлагали комплексное лечение зависимости за 28 дней - от 189 тысяч рублей, выезд на дом врача-нарколога от 1,6 тысячи рублей.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
В прокуратуре Кузбасса сообщили, что сотрудники клиники не имели лицензии на оказание медуслуг в стационарных условиях, а предварительной причиной смерти одного из пациентов стала алкогольная кардиопатия, осложненная острой сердечной недостаточностью.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке
14 января, 16:54
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала