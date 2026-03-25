В клинике в Кемерово, где погиб пациент, продавали курс за 546 тысяч рублей

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лечебный курс за 546 тысяч рублей предлагали в кемеровской частной клинике "Свобода", где погиб пациент, выяснило РИА Новости, изучив данные открытых источников.

Индивидуальная программа медико-социальной реабилитации, представленная на сайте клиники, длится 84 дня. Стоимость одного дня составляет 6 тысяч рублей, за весь период курса пациент заплатит 546 тысяч рублей.

За полмиллиона в клинике предусмотрено четырёхразовое питание, тренажёрный зал и бассейн. Помимо лечения самого пациента, доктора также гарантируют психологическую помощь для родственников в виде групп созависимых.

В клинике также предлагали комплексное лечение зависимости за 28 дней - от 189 тысяч рублей, выезд на дом врача-нарколога от 1,6 тысячи рублей.

Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.