В Латвию залетел украинский беспилотник

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что на территорию страны залетел украинский беспилотник, который упал в районе на границе с Белоруссией.
"Я нахожусь в тесном контакте с министром обороны, Национальными вооруженными силами и ответственными ведомствами, а также с лидерами Эстонии и Литвы. Инцидент расследуется, но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник. Жертв нет", - написала Силиня в соцсети Х.
Вооруженные силы Латвии в соцсети Х сообщили, что расследуют инцидент на месте падения беспилотника в Краславском крае на границе с Белоруссией.
Во вторник министр обороны соседней Литвы Робертас Каунас сообщил об аналогичном случае. В ночь на вторник в Литву залетел сбившийся с курса украинский беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе на юге страны.