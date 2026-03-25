Биолог предупредил о смертельной опасности ландышей

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сок и плоды ландыша при попадании в организм человека могут привести к остановке сердца из-за содержания в растении сердечных гликозидов, сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

По его словам, ландыши появляются в московском регионе к маю-июню.

"Известный ландыш майский является очень ядовитым и, более того, его используют в официальной медицине, потому что он содержит сердечные гликозиды. Употребление внутрь плодов или сока растения может привести к остановке сердца", - рассказал Филин.

Биолог предостерег от сбора в дикой природе.