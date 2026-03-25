При взрыве в Севастополе повреждены квартиры семи домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Квартиры семи домов повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах из семи серьезные разрушения, в четырех нарушено остекление, также повреждено не менее 15 машин, сообщила РИА Новости глава Гагаринского района Севастополя Екатерина Фалина.

"В режиме ЧС три дома, номера 14, 20, 16 (по улице Павла Корчагина). И еще есть небольшие повреждения в четырех домах, это касается остекления. Что касается машин – повреждено не менее 15 автомобилей", - сказала Фалина.

Экспертиза конструкций поврежденного дома №14, в квартире которого на первом этаже произошел взрыв, не окончена, сообщила она.