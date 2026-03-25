При взрыве в Севастополе повреждены квартиры семи домов
Квартиры семи домов повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах из семи серьезные разрушения, в четырех нарушено остекление, также повреждено не менее 15... РИА Новости, 25.03.2026
При взрыве в Севастополе повреждены квартиры семи домов и не менее 15 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Квартиры семи домов повреждены взрывом в Севастополе, в трех домах из семи серьезные разрушения, в четырех нарушено остекление, также повреждено не менее 15 машин, сообщила РИА Новости глава Гагаринского района Севастополя Екатерина Фалина.
"В режиме ЧС три дома, номера 14, 20, 16 (по улице Павла Корчагина). И еще есть небольшие повреждения в четырех домах, это касается остекления. Что касается машин – повреждено не менее 15 автомобилей", - сказала Фалина.
Экспертиза конструкций поврежденного дома №14, в квартире которого на первом этаже произошел взрыв, не окончена, сообщила она.
В доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе
на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По последним данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.
По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.
Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.
Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.
На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.
