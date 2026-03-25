00:14 25.03.2026
Кварацхелия стал новым капитаном сборной Грузии по футболу
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии по футболу, сообщается в соцсетях национальной команды.
Вице-капитаном стал полузащитник австрийского "Штурма" Отар Китеишвили.
В понедельник действующий капитан и рекордсмен сборной Грузии по количеству сыгранных матчей (128) Гурам Кашия заявил, что он завершит карьеру в национальной команде 2 июня после товарищеского матча против сборной Румынии.
Кварацхелии 25 лет. На его счету 47 матчей и 20 забитых мячей за сборную Грузии, в составе которой он выступил на чемпионате Европы 2024 года.
В России Кварацхелия выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив", с которым он выиграл Кубок России в сезоне-2018/19. Также Кварацхелия стал чемпионом Италии с "Наполи", а в составе "ПСЖ" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Нападающий ЦСКА Вагнер Лав (в центре) с Чемпионским кубком - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Был реально нетрезв": Вагнер "выжил" в России и стал лучшим легионером РПЛ
24 марта, 13:00
 
