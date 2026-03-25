Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек
00:40 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/krushenie-2082735620.html
Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек
Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек - РИА Новости, 25.03.2026
Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в колумбийском департаменте Путумайо возросло до 69 человек, ранения получили... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T00:40:00+03:00
2026-03-25T00:40:00+03:00
колумбия
путумайо
в мире, колумбия, путумайо, c-130 hercules
В мире, Колумбия, Путумайо, C-130 Hercules
Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек

Число жертв крушения самолета C-130 Hercules в Колумбии составило 69 человек

© REUTERS / LA VOZ DE AMAZONIA – MARE RAFUEПожар на месте крушения самолета Hercules ВВС Колумбии
Пожар на месте крушения самолета Hercules ВВС Колумбии - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / LA VOZ DE AMAZONIA – MARE RAFUE
Пожар на месте крушения самолета Hercules ВВС Колумбии. Архивное фото
МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в колумбийском департаменте Путумайо возросло до 69 человек, ранения получили 57 солдат и офицеров, сообщило генеральное командование вооруженных сил Колумбии.
Во вторник мэр муниципалитета Пуэрто-Легисамо Луис Эмилио Бустос заявил о 68 погибших в авиакатастрофе.
"После обобщения и проверки информации установлено, что на борту находились 126 человек: 11 членов экипажа воздушно-космических сил Колумбии, 113 военнослужащих национальной армии и два сотрудника национальной полиции. Из них 57 получили ранения и, к сожалению, 69 погибли в результате этого трагического происшествия", - говорится в сообщении на сайте командования.
В понедельник самолет C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в Пуэрто-Легисамо. По данным военных, он перевозил военнослужащих в Пуэрто-Асис и упал примерно в 1,5 километрах от аэродрома. Причины катастрофы пока не установили, проводят расследование.
Пассажирский самолет после столкновения с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардиа - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Диспетчера аэропорта в Нью-Йорке отстранили после аварии
24 марта, 11:25
 
