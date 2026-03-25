Число жертв крушения военного самолета в Колумбии составило 69 человек

МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 Hercules в колумбийском департаменте Путумайо возросло до 69 человек, ранения получили 57 солдат и офицеров, сообщило генеральное командование вооруженных сил Колумбии.