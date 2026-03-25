В Кремле назвали условие для урегулирования на Украине

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Формула урегулирования украинского конфликта должна учитывать интересы России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Россия и Украина приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта.
"Если говорить, приближаемся мы или не приближаемся, наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров – это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, и для нас, прежде всего, формулы учета наших интересов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение, что стороны близки к выходу на урегулирование.
Он отметил, что контакты России и США по Украине продолжаются. Москва приветствует усилия Вашингтона и рассчитывает, что добрые услуги со стороны США как посредника в переговорах по Украине будут продолжены, добавил Песков.
В Кремле рассказали о контактах с США по Украине
