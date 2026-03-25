13:00 25.03.2026
Красноярские программисты покажут мастерство на "ИТ-кубке"
Красноярские программисты покажут мастерство на "ИТ-кубке"
"ИТ-кубок" пройдет в Красноярске, где в течение двух дней молодые программисты будут соревноваться в мастерстве и предложат свои решения технических задач,... РИА Новости, 25.03.2026
Артем Смирнов
КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. "ИТ-кубок" пройдет в Красноярске, где в течение двух дней молодые программисты будут соревноваться в мастерстве и предложат свои решения технических задач, поставленных городскими компаниями, сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, Молодёжный центр технического творчества "ПроТехно" приглашает красноярцев в возрасте от 16 до 35 лет, увлекающихся программированием, принять участие в ИТ-кубке. Он пройдёт 25 и 26 апреля в арт-резиденции "Каменка".
Красноярский край стал вторым по реализации молодежной политики
"За 24 часа участникам предстоит решить несколько технических заданий, основанных на реальных задачах городских компаний. Подать заявку можно до 22 апреля", - говорится в сообщении.
По словам директора центра "ПроТехно" Дмитрия Григорьева, в 2025 году было проведено четыре хакатона — это 24-часовые соревнования по программированию и созданию программного обеспечения на основе реальных кейсов от красноярских компаний. Такой формат позволяет участникам не только отточить технические навыки, но и получить обратную связь от экспертов и потенциальных работодателей.
"В этом году мы запускаем ИТ-кубок "ПроТехно" с двумя важными нововведениями: гран-при по итогам сезона 2026 года для лучшей команды, а также свободной номинацией — пространство для первых проб в создании бизнес-продукта, которая будет проходить параллельно с решением основных кейсов", — сказал Григорьев.
За два дня участники в командах по 2-5 человек погрузятся в создание уникальных решений для бизнеса. Постановщиками задач выступят реальные компании края, которые предоставят свои актуальные кейсы. Команды пройдут три контрольные точки, на каждой из которых эксперты окажут поддержку и дадут рекомендации.
В финале участники представят жюри прототип решения — это может быть как работающая программа, так и проработанная методология реализации предложенной задачи. Все участники пройдут погружение в мир информационных технологий, а лучшие команды заберут призовой фонд, ценные призы и получат приглашения для дальнейшего взаимодействия с компаниями-партнерами.
 
