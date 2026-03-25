Красноярские программисты покажут мастерство на "ИТ-кубке"

КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. "ИТ-кубок" пройдет в Красноярске, где в течение двух дней молодые программисты будут соревноваться в мастерстве и предложат свои решения технических задач, поставленных городскими компаниями, сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, Молодёжный центр технического творчества "ПроТехно" приглашает красноярцев в возрасте от 16 до 35 лет, увлекающихся программированием, принять участие в ИТ-кубке. Он пройдёт 25 и 26 апреля в арт-резиденции "Каменка".

"За 24 часа участникам предстоит решить несколько технических заданий, основанных на реальных задачах городских компаний. Подать заявку можно до 22 апреля", - говорится в сообщении.

По словам директора центра "ПроТехно" Дмитрия Григорьева, в 2025 году было проведено четыре хакатона — это 24-часовые соревнования по программированию и созданию программного обеспечения на основе реальных кейсов от красноярских компаний. Такой формат позволяет участникам не только отточить технические навыки, но и получить обратную связь от экспертов и потенциальных работодателей.

"В этом году мы запускаем ИТ-кубок "ПроТехно" с двумя важными нововведениями: гран-при по итогам сезона 2026 года для лучшей команды, а также свободной номинацией — пространство для первых проб в создании бизнес-продукта, которая будет проходить параллельно с решением основных кейсов", — сказал Григорьев.

За два дня участники в командах по 2-5 человек погрузятся в создание уникальных решений для бизнеса. Постановщиками задач выступят реальные компании края, которые предоставят свои актуальные кейсы. Команды пройдут три контрольные точки, на каждой из которых эксперты окажут поддержку и дадут рекомендации.