Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту действующих объектов здравоохранения и вводу строящихся зданий медицинских учреждений в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Данные вопросы рассмотрели на совещании в региональном правительстве в среду.

"Все объекты очень важны для наших жителей, для повышения качества и доступности медицинской помощи. И в целом для решения задач демографического развития Тверской области. В связи с этим принципиальная задача – обеспечить качественную реализацию каждого запланированного проекта, не допуская волокиты, срывов и переносов сроков. Наша задача – не обещать невыполнимое, а выполнять обещанное", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.

На совещании главе региона доложили о ходе работ на площадках.

Ключевой проект в медицине на данный момент – строительство Детской областной клинической больницы. В новой ДОКБ предусмотрены все виды специализированной медицинской помощи маленьким пациентам. В структуру стационара войдут 18 отделений на 420 коек.

Сейчас на площадке установлены системы видеонаблюдения для контроля за стройкой. Королев поручил обеспечить постоянный личный доступ к трансляции, чтобы вести мониторинг в онлайн-режиме.

Другой крупный проект – современный комплекс Бежецкой центральной районной больницы. Ввод объекта позволит повысить качество предоставляемой медицинской помощи населению не только Бежецкого округа, но и близлежащих муниципалитетов.

Продолжается капитальный ремонт Зубцовской центральной районной больницы (ЦРБ), где оказывается специализированная медпомощь детям и взрослым.

Глава региона также поручил ответственным ведомствам усилить контроль за ходом строительства и ремонта учреждений, оперативно решать вопросы с подрядчиками.

Кроме того, на совещании представили планы по установке в этом году фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в муниципалитетах региона. Планируется обустроить 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и две амбулатории.

Также участники совещания обсудили вопросы развития учреждений здравоохранения в Конаковском и других округах Тверской области.