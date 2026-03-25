Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья - РИА Новости, 25.03.2026
Тверская область
 
19:39 25.03.2026
Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья
Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья - РИА Новости, 25.03.2026
Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту действующих объектов здравоохранения и вводу строящихся зданий медицинских... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T19:39:00+03:00
тверская область
виталий королев
тверская область
тверская область
виталий королев, тверская область
Тверская область, Виталий Королев, Тверская область
Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья

Королев поставил задачи по вводу новых объектов здравоохранения Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту действующих объектов здравоохранения и вводу строящихся зданий медицинских учреждений в Верхневолжье, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данные вопросы рассмотрели на совещании в региональном правительстве в среду.
"Все объекты очень важны для наших жителей, для повышения качества и доступности медицинской помощи. И в целом для решения задач демографического развития Тверской области. В связи с этим принципиальная задача – обеспечить качественную реализацию каждого запланированного проекта, не допуская волокиты, срывов и переносов сроков. Наша задача – не обещать невыполнимое, а выполнять обещанное", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.
На совещании главе региона доложили о ходе работ на площадках.
Ключевой проект в медицине на данный момент – строительство Детской областной клинической больницы. В новой ДОКБ предусмотрены все виды специализированной медицинской помощи маленьким пациентам. В структуру стационара войдут 18 отделений на 420 коек.
Сейчас на площадке установлены системы видеонаблюдения для контроля за стройкой. Королев поручил обеспечить постоянный личный доступ к трансляции, чтобы вести мониторинг в онлайн-режиме.
Другой крупный проект – современный комплекс Бежецкой центральной районной больницы. Ввод объекта позволит повысить качество предоставляемой медицинской помощи населению не только Бежецкого округа, но и близлежащих муниципалитетов.
Продолжается капитальный ремонт Зубцовской центральной районной больницы (ЦРБ), где оказывается специализированная медпомощь детям и взрослым.
Глава региона также поручил ответственным ведомствам усилить контроль за ходом строительства и ремонта учреждений, оперативно решать вопросы с подрядчиками.
Кроме того, на совещании представили планы по установке в этом году фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в муниципалитетах региона. Планируется обустроить 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и две амбулатории.
Также участники совещания обсудили вопросы развития учреждений здравоохранения в Конаковском и других округах Тверской области.
Строительство и ремонт медицинских учреждений в Верхневолжье ведутся в рамках нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь", "Новые технологии сбережения здоровья" и "Семья".
