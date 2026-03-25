ВС России контролируют единственную для ВСУ дорогу в Константиновку

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Российские войска полностью контролируют последнюю дорогу для снабжения ВСУ в Константиновке, рассказал РИА Новости командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки с позывным Хан.

"После уничтожения дамб российской армией противнику стало сложнее доставить снабжение и БК . У них осталась одна дорога, которая сейчас под полным нашим контролем", — сказал он.

По словам собеседника агентства, в районе Константиновки растет число пораженных целей противника: за последние десять дней ВСУ потеряли там семь артиллерийских орудий, 12 автомобилей, 27 антенн управления беспилотниками и 13 станций радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, удалось уничтожить девять пунктов БПЛА с местом пуска гексакоптера "Баба-яга" и примерно 130 солдат, добавил Хан.

В начале прошлой недели оператор дронов батальона спецназа Южной группировки с позывным Мансур рассказал РИА Новости, что российские войска успешно подорвали дамбы в районе Константиновки, после чего украинский гарнизон остался без ротаций и стабильного снабжения.

Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов , российская армия взяла под контроль более 60 % территории города. Бойцы вышли на юго-западные окраины и продолжают наступать вглубь городской застройки.