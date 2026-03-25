ВС России контролируют единственную для ВСУ дорогу в Константиновку - РИА Новости, 25.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 25.03.2026 (обновлено: 13:15 25.03.2026)
ВС России контролируют единственную для ВСУ дорогу в Константиновку
ВС России контролируют единственную для ВСУ дорогу в Константиновку - РИА Новости, 25.03.2026
ВС России контролируют единственную для ВСУ дорогу в Константиновку
Российские войска полностью контролируют последнюю дорогу для снабжения ВСУ в Константиновке, рассказал РИА Новости командир разведывательно-ударной роты 1-го... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T08:11:00+03:00
2026-03-25T13:15:00+03:00
константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России контролируют единственную для ВСУ дорогу в Константиновку

ВС России контролируют последний путь снабжения ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Российские войска полностью контролируют последнюю дорогу для снабжения ВСУ в Константиновке, рассказал РИА Новости командир разведывательно-ударной роты 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки с позывным Хан.
"После уничтожения дамб российской армией противнику стало сложнее доставить снабжение и БК. У них осталась одна дорога, которая сейчас под полным нашим контролем", — сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам собеседника агентства, в районе Константиновки растет число пораженных целей противника: за последние десять дней ВСУ потеряли там семь артиллерийских орудий, 12 автомобилей, 27 антенн управления беспилотниками и 13 станций радиоэлектронной борьбы.
Помимо этого, удалось уничтожить девять пунктов БПЛА с местом пуска гексакоптера "Баба-яга" и примерно 130 солдат, добавил Хан.
В начале прошлой недели оператор дронов батальона спецназа Южной группировки с позывным Мансур рассказал РИА Новости, что российские войска успешно подорвали дамбы в районе Константиновки, после чего украинский гарнизон остался без ротаций и стабильного снабжения.
Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, российская армия взяла под контроль более 60 % территории города. Бойцы вышли на юго-западные окраины и продолжают наступать вглубь городской застройки.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Город играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ВС РФ уничтожают в Гришино подразделения противника, сообщил Герасимов
15 февраля, 08:53
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
