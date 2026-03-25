В файлах Эпштейна нашли коллаж с Зеленским, Стармером и Макроном в постели

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. В документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна есть сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон лежат в одной постели*, выяснило РИА Новости, изучив данные американского Минюста.

На картинке Зеленский с потерянным взглядом лежит на кровати между Макроном и Стармером. Все трое изображены без одежды.

© The US Justice Department Изображение из архивов Джеффри Эпштейна* © The US Justice Department Изображение из архивов Джеффри Эпштейна*. Архивное фото

Изображение приложено к письму от человека, чье имя американские власти скрыли. Автор письма в числе прочего просит президентов США и России защитить его семью от вышеупомянутых деятелей.

"Пожалуйста, президент Трамп и президент Путин, работайте вместе! Пошел ты, Зеленский", — говорится в письме, датированном февралем 2025 года.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, изображение, скорее всего, сгенерировано искусственным интеллектом.

Зеленский упоминался в файлах Эпштейна в связи с вовлеченностью в преступные схемы по торговле людьми. Кроме того, в переписке финансиста говорится о "бойфренде"* французского президента.

В июле 2019 года Эпштейна арестовали по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Через месяц его нашли мертвым в тюремной камере. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

Общественный интерес к этому делу значительно возрос, когда американские власти опубликовали более 3,5 миллиона файлов электронной переписки финансиста и других документов. Среди них есть фотографии известных людей, включая Дональда Трампа , Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена , певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.