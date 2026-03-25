В файлах Эпштейна нашли коллаж с Зеленским, Стармером и Макроном в постели - РИА Новости, 25.03.2026
05:24 25.03.2026 (обновлено: 12:36 25.03.2026)
В файлах Эпштейна нашли коллаж с Зеленским, Стармером и Макроном в постели
В файлах Эпштейна нашли коллаж с Зеленским, Стармером и Макроном в постели

© AP Photo / Jonathan BradyВладимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. В документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна есть сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон лежат в одной постели*, выяснило РИА Новости, изучив данные американского Минюста.
На картинке Зеленский с потерянным взглядом лежит на кровати между Макроном и Стармером. Все трое изображены без одежды.
Изображение приложено к письму от человека, чье имя американские власти скрыли. Автор письма в числе прочего просит президентов США и России защитить его семью от вышеупомянутых деятелей.
"Пожалуйста, президент Трамп и президент Путин, работайте вместе! Пошел ты, Зеленский", — говорится в письме, датированном февралем 2025 года.
Британия готовит к публикации данные о связях экс-принца Эндрю и Эпштейна
24 марта, 19:41
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, изображение, скорее всего, сгенерировано искусственным интеллектом.
Зеленский упоминался в файлах Эпштейна в связи с вовлеченностью в преступные схемы по торговле людьми. Кроме того, в переписке финансиста говорится о "бойфренде"* французского президента.
В июле 2019 года Эпштейна арестовали по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Через месяц его нашли мертвым в тюремной камере. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос, когда американские власти опубликовали более 3,5 миллиона файлов электронной переписки финансиста и других документов. Среди них есть фотографии известных людей, включая Дональда Трампа, Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.
СМИ: Эпштейн помогал миллиардеру урегулировать дело с российской моделью
23 марта, 17:13
 
