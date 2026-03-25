Клиника в Кемерово, где умер пациент, кодировала гипнозом и имплантами

КЕМЕРОВО, 25 мар - РИА Новости. Частная наркологическая клиника "Свобода" в Кемерово, где погиб пациент, предлагала услуги кодирования с помощью психотерапевтического гипноза, вшивания импланта и инъекций, выяснило РИА Новости, изучив открытые источники информации.

Для кодирования клиника предлагает пациентам сеанс психотерапевтического гипноза по методу Довженко, вшивание Налтрексон-импланта на срок до полугода, а также вшивной имплант на срок до трех лет, внутривенные и внутримышечные инъекции.

Выезд на дом врача-нарколога обойдется в сумму от 1,6 тысячи рублей, базовая детоксикационная терапия стоит от 3,5 тысячи рублей, следует из открытых источников, изученных агентством.

Также в клинике предлагали курсовое лечение. В зависимости от количества дней стоимость варьировалась от 109,9 тысячи рублей за 14 дней до полумиллиона рублей (84 дня).