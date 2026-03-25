Суд в Кемерово арестовал директора клиники "Свобода"

"Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что директор частной клиники в период с февраля 2026 года по март 2026 года при заключении договоров возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания, незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетней, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также незаконно приобрел у неустановленного лица не менее пяти стеклянных ампул психотропного вещества, с целью последующего незаконного сбыта", - сообщили в пресс-центре.