13:34 25.03.2026 (обновлено: 13:41 25.03.2026)
Суд в Кемерово арестовал директора клиники "Свобода"
Суд в Кемерово арестовал директора клиники "Свобода" до 18 мая

© Фото : объединенный пресс-центр судов Кемеровской областиБывший директор частной наркологической клиники "Свобода" в Центральном районным суде Кемерово
© Фото : объединенный пресс-центр судов Кемеровской области
Бывший директор частной наркологической клиники "Свобода" в Центральном районным суде Кемерово
КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в среду заключил под стражу бывшего директора частной наркологической клиники "Свобода" по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
"По итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Директор клиники обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг), части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических, психотропных веществ и их аналогов).
"Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что директор частной клиники в период с февраля 2026 года по март 2026 года при заключении договоров возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания, незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетней, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также незаконно приобрел у неустановленного лица не менее пяти стеклянных ампул психотропного вещества, с целью последующего незаконного сбыта", - сообщили в пресс-центре.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
Частная клиника в Кемерово, где погиб пациент, закрыта
Вчера, 12:30
 
