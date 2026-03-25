https://ria.ru/20260325/klinika-2082816919.html
2026-03-25T13:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082817263_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c20fa53e064208f1d825790c40bf37a3.jpg
https://ria.ru/20260325/kemerovo-2082801730.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082817263_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_47a89f57a9f267d57eed49e7d838a1b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Суд в Кемерово арестовал директора клиники "Свобода" до 18 мая
КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в среду заключил под стражу бывшего директора частной наркологической клиники "Свобода" по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
"По итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 мая 2026 года", - говорится в сообщении
Директор клиники обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание небезопасных услуг), части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических, психотропных веществ и их аналогов).
"Из представленных органом предварительного расследования материалов следует, что директор частной клиники в период с февраля 2026 года по март 2026 года при заключении договоров возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания, незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетней, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также незаконно приобрел у неустановленного лица не менее пяти стеклянных ампул психотропного вещества, с целью последующего незаконного сбыта", - сообщили в пресс-центре.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово
были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.