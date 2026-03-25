Суд в Кемерово отложил избрание меры пресечения экс-главврачу клиники

КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в среду отложил заседание по избранию меры пресечения бывшему главврачу клиники "Свобода" на 72 часа, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Бывший главврач клиники обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц, если они повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека).
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.