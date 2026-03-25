Мирошник рассказал о "зачистках", проводимых Украиной

ЖЕНЕВА, 25 мар - РИА Новости. Киевский режим ведет карательную политику в отношении украинцев на территориях, откуда отступают ВСУ, и проводит там "зачистки", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что киевский режим проводит карательную политику не только по отношению к россиянам, но и в отношении граждан Украины.
"К категории "политически неблагонадежных" и подлежащих ликвидации режим Зеленского относит всех, кто не поддерживает идеологию украинской карательной диктатуры. На всех территориях, где под давлением российских войск ВСУ отступают, украинская армия реализует тактику "тотальной зачистки" и "выжженной земли", - сказал Мирошник на брифинге для журналистов в Женеве.
По словам Мирошника, местные жители сообщают, что за несколько месяцев до предполагаемой сдачи территории украинская сторона вместе с принудительной эвакуацией начинает планомерное уничтожение промышленных предприятий, инфраструктуры, гражданских объектов и жилья.
Он привел в пример Кураховскую ТЭС в ДНР, которую взорвали украинские саперы.