Мирошник рассказал о "зачистках", проводимых Украиной

ЖЕНЕВА, 25 мар - РИА Новости. Киевский режим ведет карательную политику в отношении украинцев на территориях, откуда отступают ВСУ, и проводит там "зачистки", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам Мирошника, местные жители сообщают, что за несколько месяцев до предполагаемой сдачи территории украинская сторона вместе с принудительной эвакуацией начинает планомерное уничтожение промышленных предприятий, инфраструктуры, гражданских объектов и жилья.