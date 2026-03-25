Замглавы Росгидромета вменяют хищение более семи миллионов рублей

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталии Радьковой и предпринимателю Андрею Комарову вменяют хищение более 7 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на автотранспортное обслуживание, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Исполняя поручение Радьковой Н.В., ответственные сотрудники Росгидромета, будучи введенными в заблуждение последней о том, что все обязательства ИП Комаров А.С. в соответствии с госконтрактами и техзаданию к ним выполнены в полном объеме, перечислили... со счета Росгидромет не менее 7 095 796, 09 рублей, которые Радькова Н.В. и Комаров A.С. похитили, распорядившись по своему усмотрению", – говорится в материалах дела.