Число пострадавших от удара ВСУ в Курской области выросло до 14

КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по Хомутовскому району Курской области возросло до 14, все доставлены в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее во вторник Хинштейн сообщал, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате удара ВСУ по Хомутовскому району региона.

"В результате атак в селе Гламаздино Хомутовского района на территория предприятия ООО "Велес-агро" погиб один мужчина, пострадали еще 14 человек, все они доставлены в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в канале на платформе Max

Он добавил, что также был уничтожен автомобиль.

"В селе Песчаное Беловского района уничтожен дом", - сообщил глава региона.

Губернатор уточнил, что всего за прошедшие сутки над регионом были сбиты 30 украинских беспилотников различного типа, три раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области.