Число пострадавших от удара ВСУ в Курской области выросло до 14 - РИА Новости, 25.03.2026
09:59 25.03.2026 (обновлено: 10:35 25.03.2026)
Число пострадавших от удара ВСУ в Курской области выросло до 14
Хинштейн: число пострадавших от удара ВСУ в Курской области выросло до 14

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по Хомутовскому району Курской области возросло до 14, все доставлены в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее во вторник Хинштейн сообщал, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате удара ВСУ по Хомутовскому району региона.
В Саратове госпитализировали двух пострадавших из-за атаки беспилотника
21 марта, 09:02
"В результате атак в селе Гламаздино Хомутовского района на территория предприятия ООО "Велес-агро" погиб один мужчина, пострадали еще 14 человек, все они доставлены в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в канале на платформе Max.
Он добавил, что также был уничтожен автомобиль.
"В селе Песчаное Беловского района уничтожен дом", - сообщил глава региона.
Губернатор уточнил, что всего за прошедшие сутки над регионом были сбиты 30 украинских беспилотников различного типа, три раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области.
"Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - отметил Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
