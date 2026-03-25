11:45 25.03.2026 (обновлено: 11:54 25.03.2026)
МВД рассказало о задержанном администраторе хакерской площадки
Задержанным администратором крупнейшей хакерской площадки, где торговали персональными данными, оказался житель Таганрога, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 25.03.2026
Задержание администратора одной из крупнейших хакерских площадок
На ресурсе торговали персональными данными - это учетные записи, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов. "Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан", - рассказала Ирина Волк.
МВД: задержанным администратором хакерской площадки оказался житель Таганрога

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Задержанным администратором крупнейшей хакерской площадки, где торговали персональными данными, оказался житель Таганрога, сообщает МВД РФ.
"Сотрудники БСТМ МВД России совместно с коллегами из Ростовской области задержали жителя города Таганрога по подозрению в создании и администрировании одной из крупнейших международных хакерских площадок", - говорится на сайте "МВД Медиа".
В среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержан администратор одной из крупнейших международных хакерских площадок, через которую четыре года торговали базами персональных данных.
По ее данным, на платформе размещались сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов. Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по частям 4 и 6 статьи 272.1 УК РФ "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные". Фигурант заключен под стражу.
