11:23 25.03.2026 (обновлено: 12:29 25.03.2026)
Полиция задержала администратора одной из крупнейших хакерских площадок
Задержание администратора одной из крупнейших хакерских площадок
На ресурсе торговали персональными данными - это учетные записи, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов. "Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан", - рассказала Ирина Волк.
Полиция задержала администратора одной из крупнейших хакерских площадок

Полиция задержала администратора крупной международной хакерской площадки

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силовики задержали администратора одной из крупнейших хакерских площадок, где в течение четырех лет продавали персональные данные, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан", — рассказала она на платформе MAX.
На этой площадке размещали сотни миллионов учетных записей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, отметила Волк.
Злоумышленника арестовали. Им оказался житель Таганрога. Во время обысков у него изъяли технику и вещдоки, добавила она.
Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные.
