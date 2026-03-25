В клинике в Кемерово, где умер пациент, жаловались на высокие цены

КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Пациенты частной наркологической клиники "Свобода" в Кемерово, где умер постоялец, жаловались на высокие цены и неэффективность лечения, при этом отмечали вежливость персонала, выяснило РИА Новости, изучив отзывы клиентов на специализированном онлайн-сервисе.

"Лечение не помогло, нет методик и специалистов для лечения проблем инсомнии (бессонницы - ред.) на фоне тревожного расстройства. Дорого и абсолютно бесполезно провела 14 дней за 140 тысяч. Наобщалась с хамом (ФИО – ред.) менеджером, так называемым лицом организации. Не рекомендую, лечения не получите, потеряете время", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой клиники на онлайн-сервисе в августе 2025 года. Автор подкрепил свои слова документом, подтверждающим факт лечения.

В другом отзыве клиентка клиники пожаловалась на высокие цены.

"Например, по телефону сказали цену за сутки пребывания в стационаре 7 тысяч рублей. Когда пришли, цена стала 27 тысяч рублей. Сама кодировка стоит 18 тысяч рублей, в прайсе на... (название онлайн-сервиса - ред." указано 5500 рублей", - говорится в отзыве, оставленном в феврале.

При этом в карточке клиники на сайте есть и положительные отзывы: пациенты отмечают вежливость персонала и индивидуальный подход.

"Обращался за помощью для дяди, поставили на ноги и очень сильно помогли вернуться в нормальную жизнь, огромная благодарность сотрудникам", - говорится в отзыве от 16 марта.