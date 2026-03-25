Частная клиника в Кемерово, где погиб пациент, закрыта

На двери клиники висит объявление, что учреждение закрыто, сроки возобновления работы не указаны. Через стеклянную дверь видно, что в открытом кабинете следы беспорядка: открытый сейф, разбросанные на полу бумаги.

Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу. Суд отправил директора клиники под стражу.