Частная клиника в Кемерово, где погиб пациент, закрыта
Частная клиника "Свобода" в Кемерово, где погиб пациент, закрыта, по указанному на двери номеру телефона не отвечают, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T12:30:00+03:00
https://ria.ru/20260304/sk-2078596315.html
https://ria.ru/20260324/gosduma-2082652860.html
КЕМЕРОВО, 25 мар - РИА Новости. Частная клиника "Свобода" в Кемерово, где погиб пациент, закрыта, по указанному на двери номеру телефона не отвечают, передает корреспондент РИА Новости.
На двери клиники висит объявление, что учреждение закрыто, сроки возобновления работы не указаны. Через стеклянную дверь видно, что в открытом кабинете следы беспорядка: открытый сейф, разбросанные на полу бумаги.
По телефону, указанному на дверях клиники, отвечает робот: "Номер недоступен".
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу. Суд отправил директора клиники под стражу.