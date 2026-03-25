Тюрьма, триумф и одинокая старость. Горькая судьба советской чемпионки

Она родилась в тюрьме и провела там первые два года своей жизни. В 11 лет начала заниматься художественной гимнастикой и всего через пять лет стала чемпионкой мира в многоборье. После завершения карьеры талантливая спортсменка так и не нашла свое дело жизни, а отношения с единственной дочерью испортил квартирный вопрос. История Елены Карпухиной - в материале РИА Новости Спорт.

Родилась в тюрьме

В музее Бутырской тюрьмы (есть в Москве и такой) хранятся уникальные экспонаты: железные оковы и колодки XVIII века, первый фотоаппарат, которым снимали преступников, портреты знаменитых беглецов, самогонные аппараты, сделанные руками заключенных. Специальный стенд посвящен чемпионке мира по художественной гимнастике Елене Карпухиной. В 2011 году она подарила все свои награды этому заведению, где родилась и провела первые два года своей жизни.

Ни в годы хрущевской "оттепели" и развенчания культа личности Сталина, ни в период перестройки и гласности Карпухина не старалась приукрасить свою биографию, выдавая маму за жертву политических репрессий. Всегда честно сообщала, что Людмила Булатова отбывала наказание по уголовной статье. Мать спортсменки была женщиной образованной, но склонной к криминальным авантюрам. Вот и угодила за решетку.

Аборты в то время были запрещены, и Елена родилась в тюремной больнице. Отцом девочки считался летчик Рэм Карпухин, но его Лена никогда не видела. Вполне возможно, что это мифический персонаж. В СССР матери-одиночки чаще всего использовали легенду об отце-летчике.

Первые два года своей жизни будущая чемпионка провела в камере Бутырки в окружении синих стен. С тех пор она этот цвет терпеть не может. В 1953-м Людмила Булатова вышла на свободу по амнистии, но отказаться от криминальных авантюр не смогла. Воспитанием Лены занималась бабушка, которая сыграла в судьбе спортсменки огромную роль. Она позаботилась о том, чтобы девочка развивала свои способности. Правда, балериной, как мечтала в раннем детстве, Карпухина не стала, так как с треском провалила экзамены в хореографическое училище.

Успехи и ранний уход из спорта

В 1962 году она пришла в секцию художественной гимнастики и попала в руки сестер Лисициан. Это был уникальный тандем. Тамара занималась отбором талантливых девочек и давала им первые уроки, а Мария доводила их до вершин мастерства. Всего через пять лет Карпухина завоевала золото в многоборье на чемпионате мира в Копенгагене . Специалисты и болельщики отмечали музыкальность и чистоту линий московской гимнастки, а ее программы в чем-то опережали время. Это были истории, которые спортсменка рассказывала на ковре. Да и внешне Елена выглядела бесподобно - настоящая русская красавица.

Художественная гимнастика в то время только формировалась как вид спорта. На ЧМ-1967 в программу многоборья были включены упражнения со скакалкой, обручем и без предмета. Стоит сказать, что сейчас в программе остался лишь обруч, а без предмета выступают лишь самые юные гимнастки на детских соревнованиях. В столице Дании Карпухина была второй в упражнениях со скакалкой и обручем и пятой в композиции без предмета. Этого хватило, чтобы в многоборье опередить Уте Леманн из ГДР и подругу по сборной СССР Любовь Середу, завоевавших серебро и бронзу соответственно.

Через четыре года программа многоборья на чемпионате мира, проходившем в Гаване , уже напоминала современную. Только вместо булав была все та же скакалка. Несколько лет назад ее упорно хотела вернуть на соревнования Ирина Винер . В столице Кубы Карпухина в многоборье завоевала серебро, уступив лишь легендарной болгарской гимнастке Марие Гиговой и опередив звезду советской художественной гимнастики Альфию Назмутдинову. Для 20-летней Карпухиной это был последний успех на международной арене. Дело в том, что уже тогда "художницы" завершали свою спортивную карьеру рано.

Попытка уйти в политику и старость в одиночестве

Окончив институт физкультуры, Елена стала работать тренером. В 1974 году у нее родилась дочь Надежда. Создать полноценную семью Карпухиной так и не удалось, а отношения с ребенком испортил квартирный вопрос. Получается, герой Михаила Булгакова был прав. А когда у гимнастки родился внук, дочь попросила маму прописать мужа в квартире - и нарвалась на решительный отказ. Выяснение отношений было бурным, дело доходило до слежки и записи семейных разговоров на диктофон с последующим предъявлением их широкой общественности. Закончилось все тем, что Карпухина завещала свою собственность государству.

Госдуму Профессиональная карьера тоже не складывалась. Карпухина пробовала тренировать, работала педагогом дополнительного образования, сочиняла незамысловатые стихи и бардовские песенки, монетизировать которые было трудно. В конце 90-х неожиданно решила пойти в политику. Только и в этой сфере не задалось. То ли спортивные успехи Карпухиной, о которых уже стали забывать, были, с точки зрения больших политиков, не столь привлекательны для электората, то ли партию выбрала не ту, вступив в КПРФ. Бывшая чемпионка баллотировалась в Московскую городскую Думу РФ в 2001 и 2003 годах, но депутатский мандат не получила. Лишь памятной медалью ЦК КПРФ "90 лет Великой Октябрьской социалистической революции" ее наградили.

Решение отдать свои спортивные награды в музей Бутырской тюрьмы, принятое в 2011 году, Карпухина объясняла желанием дать надежду детям, рожденным в неволе. "Взлетев, храните крылья!" - такой девиз, обращенный к тюремным детям, украшает музейный стенд. Руководство Бутырки высоко оценило поступок чемпионки. В тюрьме посчитали, что судьба Карпухиной - пример для молодежи, которая может, если захочет, добиться в жизни всего.

Правда, эта судьба все равно оказалась горькой. В 2018 году она добровольно переселилась в дом престарелых. Хотя назывался он более красиво - Дом ветеранов. Там чемпионка, мечтавшая обрести покой и понимание, столкнулась с совсем другой реальностью. Появляясь на ток-шоу, она говорила о равнодушии персонала, отсутствии бытовых удобств, унижениях и слезах постояльцев. Администрация, естественно, все опровергала.