Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/kaliforniya-2082744253.html
СМИ: Калифорния на грани энергокризиса из-за своей политики
Калифорния находится на грани энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана, а также внутренней политики
в мире
сша
калифорния
ормузский пролив
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53695e6358524615310914f02ee9b94e.jpg
https://ria.ru/20260318/tramp-2081415954.html
https://ria.ru/20260309/tsena-2079567236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10df10b7e0b5ac7bdae705afa4012a8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Bloomberg: Калифорния на грани энергокризиса из-за своей политики

© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Калифорния находится на грани энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана, а также внутренней политики штата, передает агентство Блумберг со ссылкой на Энди Уолца, главу нефтеперерабатывающего подразделения корпорации Chevron.
Уолц назвал дефицит топлива в Калифорнии своим "худшим опасением", так как штат зависит от азиатского импорта (около 20% потребления). Однако эти поставки из Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран оказались под угрозой из-за блокировки Ормузского пролива.
"У нас есть нефтеперерабатывающие заводы в Азии, которые вынуждены сокращать переработку нефти, поэтому они будут производить меньше продукции", – сказал Уолц в интервью агентству.
Корпорация Chevron выражает обеспокоенность тем, что такой густонаселенный штат отрезан от основных топливных центров США. Из-за высоких налогов и местной политики, направленной на защиту окружающей среды, нефтеперерабатывающие заводы в Калифорнии вынуждены закрываться, говорится в публикации.
"Им нужно отказаться от налога на нефтеперерабатывающие заводы, иначе через десять лет у них не будет ни одного завода", – добавил Уолц.
Блумберг подчеркивает, что в Калифорнии расположено более 30 военных баз, включая крупную авиабазу "Трэвис", которую снабжает топливом Chevron. По мнению главы нефтеперерабатывающего подразделения корпорации, правительство США должно быть обеспокоено этим, поскольку перебои с поставками топлива могут сказаться на критически важной инфраструктуре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В миреСШАКалифорнияОрмузский проливChevron
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала