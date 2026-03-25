СМИ: Калифорния на грани энергокризиса из-за своей политики

ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Калифорния находится на грани энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива на фоне военной операции США против Ирана, а также внутренней политики штата, передает агентство Блумберг со ссылкой на Энди Уолца, главу нефтеперерабатывающего подразделения корпорации Chevron.
Уолц назвал дефицит топлива в Калифорнии своим "худшим опасением", так как штат зависит от азиатского импорта (около 20% потребления). Однако эти поставки из Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран оказались под угрозой из-за блокировки Ормузского пролива.
"У нас есть нефтеперерабатывающие заводы в Азии, которые вынуждены сокращать переработку нефти, поэтому они будут производить меньше продукции", – сказал Уолц в интервью агентству.
"Им нужно отказаться от налога на нефтеперерабатывающие заводы, иначе через десять лет у них не будет ни одного завода", – добавил Уолц.
Блумберг подчеркивает, что в Калифорнии расположено более 30 военных баз, включая крупную авиабазу "Трэвис", которую снабжает топливом Chevron. По мнению главы нефтеперерабатывающего подразделения корпорации, правительство США должно быть обеспокоено этим, поскольку перебои с поставками топлива могут сказаться на критически важной инфраструктуре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.