Как покрасить яйца свеклой на Пасху: пошаговый гид для розовых оттенков

Яйца, окрашенные в отваре из свеклы

Покраска яиц свеклой на Пасху – простой и экологичный способ украсить праздничный стол, исключая использование искусственных красителей. Подробная инструкция, как покрасить яйца в розовый цвет и добиться насыщенного оттенка к Пасхе 2026 года — в материале РИА Новости.

Что подготовить для окрашивания

В свекле содержится природный пигмент бетанин, который придает скорлупе при покраске красивый розовый или бордовый цвет.

Ингредиенты:

1-2 свежие свеклы;

5-6 белых куриных яиц;

1-1,5 литра воды;

1 ст. ложка уксуса (9%);

щепотка соли;

растительное масло.

Важно: лучше использовать белые яйца для окрашивания, так цвет получится ярче. На коричневой скорлупе оттенок будет более приглушенным.

Подготовка яиц: залог ровного цвета

Перед тем как перейти к окрашиванию яиц свеклой, необходимо их правильно подготовить.

Что сделать заранее:

достаньте яйца из холодильника примерно за час до покраски. Яйца комнатной температуры при покраске меньше трескаются;

тщательно вымойте скорлупу губкой с мылом или протрите спиртом. Это поможет обезжирить поверхность;

добавьте в воду щепотку соли, чтобы избежать трещин на яйцах при варке.

Горячий метод окрашивания яиц в свекле для насыщенного бордового

Используя горячий способ, можно покрасить яйца в бордовый или темно-розовый оттенок.

Как приготовить свекольный отвар для окрашивания:

очистите свеклу и натрите на крупной терке или нарежьте кубиками;

залейте ее водой и варите 30-40 минут на среднем огне;

добавьте столовую ложку уксуса. Он помогает закрепить цвет уксуса при окрашивании;

опустите в теплый отвар сваренные яйца;

оставьте их на 30-60 минут в воде.

Важно: чем дольше яйца находятся в растворе, тем насыщеннее бордовый цвет получится.

Холодный метод окрашивания яиц в свекле для нежного розового и фуксии

Если вы хотите покрасить яйца в розовый цвет, лучше использовать холодный способ.

Бетанин, содержащийся в овоще, частично разрушается при длительном кипячении, поэтому мягкий розовый оттенок легче получить при замачивании.

Как приготовить свекольный сок для покраски яиц:

натрите свеклу на мелкой терке;

отожмите сок через марлю;

добавьте столовую ложку уксуса;

положите сваренные яйца в сок.

Время окрашивания яиц свеклой:

10-20 минут – нежно-розовый цвет яиц;

1-2 часа – средне-розовый оттенок;

ночь – насыщенный бордовый цвет.

Как покрасить яйца в свекле с эффектом "мрамора" и градиента

Свекольная мякоть позволяет не только просто покрасить яйца, но и получить необычные узоры на скорлупе. Такой способ окрашивания часто используют, если хочется сделать пасхальные яйца со свеклой более декоративными.

Чтобы добиться мраморного эффекта, важно использовать не отвар, а именно свекольную кашицу. Она окрашивает скорлупу неравномерно и создает красивую текстуру.

Как получить мраморный эффект на яйцах:

натрите свеклу на терке;

положите в кашицу сваренные яйца;

слегка прижмите их мякотью;

оставьте на 30-60 минут.

В процессе окрашивания пигмент ложится на скорлупу пятнами, с прожилками. В результате получается мраморный рисунок с полутонами: от светло-розового до насыщенного бордового.

Секреты стойкого цвета и зеркального блеска

Чтобы пасхальные яйца после окрашивания выглядели аккуратно и ярко, важно не забыть несколько лайфхаков. Они помогут сделать цвет более устойчивым и добиться красивого внешнего вида.

Полезные советы:

добавление уксуса помогает закрепить натуральный пигмент на скорлупе и делает оттенок более насыщенным;

откажитесь от использования слишком кипящей воды, если используете горячий способ. При активном кипении цвет может получиться менее ярким;

используйте перчатки, так как свекольный сок легко окрашивает кожу рук и ногти;

после окрашивания дайте яйцам полностью высохнуть, а затем аккуратно протрите их салфеткой с каплей растительного масла. Так скорлупа приобретет зеркальный блеск, а цвет станет глубже.

Часто задаваемые вопросы

Почему свекольный цвет может стать коричневым?

Если яйца долго кипят в отваре, пигмент может разрушаться. Чтобы сохранить розовый оттенок, лучше использовать холодное окрашивание.

Как получить "неоновый" розовый?

Самый яркий цвет получается, если оставить яйца в свекольном соке на ночь.

Красит ли свекла белок внутри яйца?