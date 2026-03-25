17:55 25.03.2026
Иран сообщил, что атаковал более 70 целей в Израиле
Иранские военные атаковали более 70 целей в Израиле, в том числе в Хайфе, Димоне и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 25.03.2026
Работа израильской ПВО. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали более 70 целей в Израиле, в том числе в Хайфе, Димоне и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Несколько очередей высокоточных ракет "Эмад", "Каям", "Гадр", "Хорремшахр 4" успешно поразили более 70 точек на оккупированных территориях, в том числе в Хайфе, к северу от Хайфы, в Димоне, а также к югу от Тель-Авива", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
