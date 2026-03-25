МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Брюссель передумал рассматривать полный запрет на импорт российской нефти из-за войны США и Израиля против Ирана, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт российской нефти", — говорится в статье.
Как пишет автор, важно понимать, что, кроме ближневосточного фактора, на решение Брюсселя повлиял серьезный раскол между членами организации по вопросу поставок нефти.
"Будапешт и Братислава продолжают получать нефть по трубопроводу "Дружба" благодаря исключению, которое новый пакет санкций должен был навсегда отменить", — поясняется в публикации.
Вчера представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен заявила, что обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, запланированное на 15 апреля на заседании Еврокомиссии, исключили из повестки дня. Новую дату пока не определили.
Еврокомиссия намеревалась в начале года внести законодательное предложение, чтобы как можно скорее (но не позже конца 2027-го) запретить импорт российской нефти.
В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. К тому же западные страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ, но через посредников и дороже.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.