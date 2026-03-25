Еврокомиссия намеревалась в начале года внести законодательное предложение, чтобы как можно скорее (но не позже конца 2027-го) запретить импорт российской нефти.

В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. К тому же западные страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ, но через посредников и дороже.