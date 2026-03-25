В Италии выявили первый в ЕС случай заражения человека птичьим гриппом
В Италии выявили первый в ЕС случай заражения человека птичьим гриппом - РИА Новости, 25.03.2026
В Италии выявили первый в ЕС случай заражения человека птичьим гриппом H9N2
РИМ, 25 мар - РИА Новости. Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2 в Европе зафиксирован на севере Италии, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения сообщает, что в области Ломбардия выявлен случай заражения низкопатогенным вирусом птичьего гриппа A(H9N2) у ослабленного человека с сопутствующими заболеваниями", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости. Как отмечается, пациент прибыл в Италию
из-за пределов Европы
, где произошло заражение, и в настоящее время находится в больнице.
По сообщению ведомства, речь идет о первом случае заражения человека птичьим гриппом H9N2, выявленном в Европе.
Согласно имеющейся на сегодняшний день научной информации, отмечает министерство, заражение происходит при непосредственном контакте с зараженной птицей или загрязненной окружающей средой или материалами.
"Для людей заболевание протекает в легкой форме, и случаев передачи вируса от человека к человеку ранее не регистрировалось", - пишет минздрав.
В настоящее время, подчеркивают власти, ситуация находится под постоянным контролем, дополнительных рисков для населения не выявлено. Все предусмотренные проверки были своевременно проведены, контакты пациента установлены в рамках стандартных процедур эпидемиологического надзора.