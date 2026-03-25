"Способны поражать". В Германии забили тревогу из-за Ирана

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Иран убедительно продемонстрировал, что способен наносить ракетные удары по европейским столицам, пишет Die Welt.
"Иран показал, что его ракеты способны поражать цели на расстоянии четырех тысяч километров. Это означает, что Европа теперь находится в зоне досягаемости", — говорится в статье.
При этом издание утверждает, что этот запуск (по базе Диего-Гарсия в Индийском океане — прим.ред.) "скорее стал демонстрацией, чем боевым применением нового оружия, готового к серийному производству".
Иран 21 марта сообщил, что запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США. Расстояние от архипелага Чагос, где находится база, до столицы ИРИ превышает пять тысяч километров. СМИ сообщили, что атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает боеприпасами, дальность которых больше представления его противников.
Британская газета The Telegraph позже отметила, что эта атака продемонстрировала способность иранских ракет достигнуть Лондона.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
