Рейтинг@Mail.ru
"Способны поражать". В Германии забили тревогу из-за Ирана - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/iran-2082903252.html
"Способны поражать". В Германии забили тревогу из-за Ирана
"Способны поражать". В Германии забили тревогу из-за Ирана - РИА Новости, 25.03.2026
"Способны поражать". В Германии забили тревогу из-за Ирана
Иран убедительно продемонстрировал, что способен наносить ракетные удары по европейским столицам, пишет Die Welt. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T18:53:00+03:00
2026-03-25T18:53:00+03:00
в мире
иран
индийский океан
германия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082027613_0:56:898:561_1920x0_80_0_0_087e4186ea15b4dc1d21cfea68e0972a.jpg
https://ria.ru/20260325/iran-2082856286.html
https://ria.ru/20260325/ukraina-2082864860.html
https://ria.ru/20260325/tramp-2082884663.html
иран
индийский океан
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082027613_31:0:930:674_1920x0_80_0_0_131d159816a0ee2e4d7b6a9912042690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, индийский океан, германия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Индийский океан, Германия, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Способны поражать". В Германии забили тревогу из-за Ирана

Welt: Иран доказал, что может наносить ракетные удары по Европе

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© КСИР
Запуск иранской ракеты
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Иран убедительно продемонстрировал, что способен наносить ракетные удары по европейским столицам, пишет Die Welt.
"Иран показал, что его ракеты способны поражать цели на расстоянии четырех тысяч километров. Это означает, что Европа теперь находится в зоне досягаемости", — говорится в статье.
Иранские военные катера в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
При этом издание утверждает, что этот запуск (по базе Диего-Гарсия в Индийском океане — прим.ред.) "скорее стал демонстрацией, чем боевым применением нового оружия, готового к серийному производству".
Иран 21 марта сообщил, что запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США. Расстояние от архипелага Чагос, где находится база, до столицы ИРИ превышает пять тысяч километров. СМИ сообщили, что атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает боеприпасами, дальность которых больше представления его противников.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Британская газета The Telegraph позже отметила, что эта атака продемонстрировала способность иранских ракет достигнуть Лондона.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреИранИндийский океанГерманияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала