Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/iran-2082844839.html
Опрос показал, как американцы относятся к ударам США по Ирану
Опрос показал, как американцы относятся к ударам США по Ирану
Большинство американцев считают, что военные действия США против Ирана зашли слишком далеко, а обеспокоенность ростом цен на бензин в стране заметно усилилась,... РИА Новости, 25.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df83fe13e15174e5c1feee8ce042ddcc.jpg
https://ria.ru/20260325/iran-2082782318.html
https://ria.ru/20260325/ukraina-2082765886.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d22953cec4ae9af57ab8caf5961758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Большинство американцев считают, что военные действия США против Ирана зашли слишком далеко, а обеспокоенность ростом цен на бензин в стране заметно усилилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и исследовательским центром NORC.
Согласно исследованию, 59% американцев заявили, что военные действия США против Ирана были чрезмерными. Одновременно 45% респондентов сообщили, что крайне сильно или очень обеспокоены тем, смогут ли они позволить себе бензин в ближайшие месяцы. Как отмечает Associated Press, сразу после переизбрания Дональда Трампа этот показатель составлял 30%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
При этом около двух третей опрошенных назвали усилия Соединенных Штатов не допустить появление у Ирана ядерного оружия крайне важной или очень важной внешнеполитической задачей США. Примерно столько же респондентов считают столь же значимым не допустить роста внутренних цен на нефть и газ, что, как указывает агентство, создает для Белого дома сложную политическую ситуацию.
Около 40% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, и этот показатель не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Уровень одобрения его внешней политики также в целом остался стабильным и составил 34%, а положительно его действия именно по иранскому направлению оценили 35% респондентов.
Идея дальнейшей эскалации при этом широкой поддержки не получила. Около 60% американцев в определенной степени или решительно выступили против отправки сухопутных войск США для войны с Ираном. Почти половина также выступает против авиаударов по иранскому руководству и военным объектам, тогда как около 30% поддерживают такие действия, еще примерно 30% не имеют мнения.
Опрос AP-NORC проводился 19–23 марта среди 1150 совершеннолетних американцев. Заявленная погрешность выборки составляет около 4 процентных пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала