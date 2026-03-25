Опрос показал, как американцы относятся к ударам США по Ирану

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Большинство американцев считают, что военные действия США против Ирана зашли слишком далеко, а обеспокоенность ростом цен на бензин в стране заметно усилилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и исследовательским центром NORC.

Согласно исследованию, 59% американцев заявили, что военные действия США против Ирана были чрезмерными. Одновременно 45% респондентов сообщили, что крайне сильно или очень обеспокоены тем, смогут ли они позволить себе бензин в ближайшие месяцы. Как отмечает Associated Press, сразу после переизбрания Дональда Трампа этот показатель составлял 30%.

При этом около двух третей опрошенных назвали усилия Соединенных Штатов не допустить появление у Ирана ядерного оружия крайне важной или очень важной внешнеполитической задачей США. Примерно столько же респондентов считают столь же значимым не допустить роста внутренних цен на нефть и газ, что, как указывает агентство, создает для Белого дома сложную политическую ситуацию.

Около 40% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, и этот показатель не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Уровень одобрения его внешней политики также в целом остался стабильным и составил 34%, а положительно его действия именно по иранскому направлению оценили 35% респондентов.

Идея дальнейшей эскалации при этом широкой поддержки не получила. Около 60% американцев в определенной степени или решительно выступили против отправки сухопутных войск США для войны с Ираном. Почти половина также выступает против авиаударов по иранскому руководству и военным объектам, тогда как около 30% поддерживают такие действия, еще примерно 30% не имеют мнения.

Опрос AP-NORC проводился 19–23 марта среди 1150 совершеннолетних американцев. Заявленная погрешность выборки составляет около 4 процентных пункта.