Иран возложил на США ответственность за ситуацию в Ормузском проливе
Иран возложил на США ответственность за ситуацию в Ормузском проливе
Иран возложил на США ответственность за ситуацию в Ормузском проливе
ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана в письме Международной морской организации (ИМО) заявило, что Ормузский пролив остается открытым, и возложило ответственность за любые сбои в судоходстве на США и Израиль.
Генсек ИМО Арсенио Домингес 19 марта заявил, что немедленно начнет переговоры с Ираном и другими странами Персидского залива по вопросу создания коридора для эвакуации гражданских судов через Ормузский пролив. Ранее Домингес заявил, что около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе.
"Ормузский пролив остается открытым, и морское сообщение не прекращалось. Судоходство продолжается при условии соблюдения необходимых мер… Ответственность за любые сбои, проблемы с безопасностью или эскалацию рисков на этом важнейшем водном пути и в прилегающем к нему регионе лежит непосредственно на Соединенных Штатах и израильском режиме. Ведя незаконную и дестабилизирующую войну против Ирана, они поставили под серьезную угрозу региональный мир и стабильность и подвергли международное судоходство беспрецедентным угрозам", - говорится в письме, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
В письме подчеркивается, что в рамках мер по обеспечению безопасности на фоне агрессии против Ирана
суда, принадлежащие любым участникам агрессии, не имеют права проходить через пролив.
"Суда, не являющиеся враждебными, в том числе принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут воспользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив
в координации с компетентными иранскими властями - при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана", - говорится в документе.
Восстановление стабильности в проливе зависит от прекращения военной агрессии со стороны США
и Израиля
, подчеркнули в иранском МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.