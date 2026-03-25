Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 25.03.2026 (обновлено: 15:01 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/iran-2082819492.html
Иран возложил на США ответственность за ситуацию в Ормузском проливе
в мире
иран
сша
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400094_0:77:1024:653_1920x0_80_0_0_f1df269b89485d6031ff011ff1c046bd.jpg
https://ria.ru/20260324/tramp-2082723756.html
https://ria.ru/20260325/proliv-2082753084.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400094_68:0:979:683_1920x0_80_0_0_a4808967e48e98298cd0961180181969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана в письме Международной морской организации (ИМО) заявило, что Ормузский пролив остается открытым, и возложило ответственность за любые сбои в судоходстве на США и Израиль.
Генсек ИМО Арсенио Домингес 19 марта заявил, что немедленно начнет переговоры с Ираном и другими странами Персидского залива по вопросу создания коридора для эвакуации гражданских судов через Ормузский пролив. Ранее Домингес заявил, что около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе.
"Ормузский пролив остается открытым, и морское сообщение не прекращалось. Судоходство продолжается при условии соблюдения необходимых мер… Ответственность за любые сбои, проблемы с безопасностью или эскалацию рисков на этом важнейшем водном пути и в прилегающем к нему регионе лежит непосредственно на Соединенных Штатах и израильском режиме. Ведя незаконную и дестабилизирующую войну против Ирана, они поставили под серьезную угрозу региональный мир и стабильность и подвергли международное судоходство беспрецедентным угрозам", - говорится в письме, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
В письме подчеркивается, что в рамках мер по обеспечению безопасности на фоне агрессии против Ирана суда, принадлежащие любым участникам агрессии, не имеют права проходить через пролив.
"Суда, не являющиеся враждебными, в том числе принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут воспользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив в координации с компетентными иранскими властями - при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана", - говорится в документе.
Восстановление стабильности в проливе зависит от прекращения военной агрессии со стороны США и Израиля, подчеркнули в иранском МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала