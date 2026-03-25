Иран возложил на США ответственность за ситуацию в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана в письме Международной морской организации (ИМО) заявило, что Ормузский пролив остается открытым, и возложило ответственность за любые сбои в судоходстве на США и Израиль.

Генсек ИМО Арсенио Домингес 19 марта заявил, что немедленно начнет переговоры с Ираном и другими странами Персидского залива по вопросу создания коридора для эвакуации гражданских судов через Ормузский пролив. Ранее Домингес заявил, что около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе.

"Ормузский пролив остается открытым, и морское сообщение не прекращалось. Судоходство продолжается при условии соблюдения необходимых мер… Ответственность за любые сбои, проблемы с безопасностью или эскалацию рисков на этом важнейшем водном пути и в прилегающем к нему регионе лежит непосредственно на Соединенных Штатах и израильском режиме. Ведя незаконную и дестабилизирующую войну против Ирана, они поставили под серьезную угрозу региональный мир и стабильность и подвергли международное судоходство беспрецедентным угрозам", - говорится в письме, которое поступило в распоряжение РИА Новости.