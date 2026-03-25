В Британии заявили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране - РИА Новости, 25.03.2026
01:02 25.03.2026
В Британии заявили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране
ЕС не стоит удивляться отказу США от поддержки инициатив по помощи Украине на фоне позиции лидеров Европы по конфликту в Иране, пишет Telegraph. РИА Новости, 25.03.2026
В Британии заявили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране

Telegraph: ЕС может спровоцировать США на отказ от поддержки Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ЕС не стоит удивляться отказу США от поддержки инициатив по помощи Украине на фоне позиции лидеров Европы по конфликту в Иране, пишет Telegraph.
"Если Европа не может предложить ничего, кроме клише, <…> ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины", — говорится в материале.
Как пишет издание, Европа пытается уклониться от вовлечения в войну с Ираном, что позволяет США в свою очередь, дистанцироваться от украинского конфликта.
В прошлый вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование недостатком внимания американского лидера к Украине на фоне операции против Ирана.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
