Как имена советских звезд скрывались в титрах культовых фильмов

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В советском кино был один жестокий закон: звезда может появиться на экране ровно на пять секунд и исчезнуть, так и не раскрыв свой талант. Миллионы зрителей не понимали, что рядом с главными героями промелькнула настоящая звезда.

Вот пять советских кинолент, где известные артисты сыграли роли-невидимки.

Леонид Каневский — музыкант без реплик

В 1969 году Леонид Каневский был уже узнаваемым лицом советского кино благодаря роли эмоционального контрабандиста в "Бриллиантовой руке". Казалось бы, такому актеру место только в центре кадра.

Но когда режиссер предложил ему сняться в мелодраме "Каждый вечер в одиннадцать", Каневский согласился на безголосую роль саксофониста в джаз-оркестре ресторана. Его лицо появляется на экране — только инструмент и узнаваемый профиль. В титрах актер значится под другой фамилией: "Л. Коневский".

Наталья Варлей — с козой на поле боя

К началу 1970-х Наталья Варлей была звездой первой величины. "Кавказская пленница", "Вий", главная роль в военной драме "Золото" — ее портфолио было внушительным. Но когда режиссеры Алов и Наумов приглашали ее на съемки фильма "Бег", они предложили ей не главную роль, а эпизод. Варлей согласилась.

Ее персонаж — девушка с козой, которая оказалась практически на поле боя между белыми и красными армиями. Несколько секунд экрана, несколько кадров, и кинозвезда исчезает из фильма.

Людмила Гурченко — спящая няня

Ее появление в фильме Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979) длилось буквально пару секунд, и все это время актриса спала или дремала.

Попала она туда почти случайно: Михалков готовился к съемкам другого проекта, пьесы "Пять вечеров", и пригласил Гурченко на репетиции. Когда съемки затянулись, режиссер просто занял актрису в крошечном эпизоде "Обломова".

Олег Басилашвили — господин, показавший язык

Олег Басилашвили в том же фильме Михалкова получил роль еще более странную: грустный господин на приеме в Петербурге, который показывает язык главному герою Обломову. Кадр длится секунду, может быть, полторы. Известный актер, замечательный театральный деятель, и вот он — анонимный персонаж, демонстрирующий недостойный жест.

Георгий Юматов — прохожий с собакой

В комедии "Не может быть!" (1975) Георгий Юматов появляется ровно один раз, и только крупным планом. Его кадр мелькает во время стычки между персонажами Олега Даля и Михаила Кокшенова в новелле "Забавное приключение".

Режиссер Леонид Гайдай был честен: роль Георгия Александровича обозначил как "прохожий с бульдогом".

