ИБ-компания "Юзергейт" представила видение архитектуры сетевого доверия

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский разработчик решений в области информационной безопасности "Юзергейт" трансформируется из ИБ-вендора в "архитектора сетевого доверия" — партнера для компаний, которые стремятся к формированию доверенной сетевой среды, заявили руководители компании в ходе VII ежегодной конференции Open Conf 2026 (Открытая Конференция 2026 года, 18+) в Москве.

Новая стратегия учитывает результаты проведенного "Юзергейт" исследования рынка, согласно которым для заказчиков ключевым фактором удовлетворенности продуктом является доверие к нему.

"До сих пор "Юзергейт" был одним из многих российских ИБ-вендоров. Активное технологическое развитие и экспансия в ключевых сегментах рынка ставит перед нами новую задачу: трансформации из разработчика продуктов и услуг в поставщика доверия, на базе решений которого наши клиенты смогут создать современную цифровую основу своего бизнеса. Это доверие к решениям, которые мы им предлагаем. Это доверие к компетенциям, которые мы активно транслируем всему отраслевому сообществу", – приводятся в сообщении компании слова вице-президента ООО "Юзергейт" Михаила Пеньковского.

По словам руководителя отдела стратегической аналитики компании Юлии Косовой, импортозамещение перестало быть основным драйвером рынка ИБ, и заказчики переходят к решению более сложных задач, связанных с развитием и устойчивостью своих цифровых инфраструктур.

"В этих условиях на первый план выходит доверие к поставщику. При этом доверие — не декларация, а совокупность факторов: стабильная работа решений, своевременное устранение проблем и последовательное развитие продуктов. Заказчики выбирают те решения, на которые можно опереться в долгосрочной перспективе как на основу своей ИТ-архитектуры и безопасности", – пояснила она.

Как сообщил на конференции директор по продуктовой стратегии "Юзергейт" Иван Чернов, дорожная карта развития новой стратегии рассчитана на пять лет.

"За это время мы намерены добиться качественных изменений продуктового портфеля компании, в котором будут решения, отвечающие последним технологическим требованиям. Мы значительно расширим число продуктов и услуг, которые предлагаем рынку. Мы подтвердим свой уровень компетенций через сертификацию процессов безопасной разработки (РБПО) ФСТЭК, прохождение которой говорит о глубинной трансформации и четком следовании философии безопасной разработки на всех уровнях компании", — цитируют в компании слова Чернова.

Как отметил директор по развитию бизнеса компании Эльман Бейбутов, по результатам исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) "Прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2025-2030 годы", в 2024 году "Юзергейт" вошла в число лидеров по количеству установленного оборудования для обеспечения сетевой безопасности. Только за последний год было продано около 4 тысяч аппаратных платформ, а совокупные продажи за более чем 20-летнюю историю компании превысили 20 тысяч устройств. Кроме того, "Юзергейт" является одним из российских производителей межсетевых экранов нового поколения уровня "Предприятие" (Enterprise, 18+).