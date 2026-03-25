"Хезболла" ударила по штабу северного командования армии Израиля

БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе "Дадо", где расположен штаб командования северного округа армии Израиля, говорится в заявлении шиитского движения.

"Бойцы исламского сопротивления в 06.03 (07.03 мск - ред.) в среду нанесли ракетный удар по штабу северного командования армии противника (база "Дадо" - ред.) к северу от города Цфат", - говорится в заявлении.

Также " Хезболлах " опубликовало отчеты, согласно которым ракетами был атакован командный пункт вблизи казармы Йифтах. Также были дважды применены ракеты земля-воздух для противодействия воздушным целям.

Вместе с тем на ливано-израильской границе бойцы шиитского сопротивления атаковали несколько мест скопления живой силы израильской армии, был выведен из строя танк "Меркава".