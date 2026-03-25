Экс-глава Курской области Смирнов рассказал о полученной взятке
Выступающий в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что занимая должность замгубернатора,... РИА Новости, 25.03.2026
КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Выступающий в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что занимая должность замгубернатора, получил 12 миллионов рублей в виде благодарности за выделенный подрядчикам контакт, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Находясь в Курске
, конец 21-го - начало 22-го (года - ред.), ко мне обратился (Дмитрий - ред.) Шубин по поводу получения каких-то работ на объектах строительства... В январе 2023 года ко мне домой приезжал Шубин поздравлять с Новым годом и привез незначительный подарок.... И 2 миллиона рублей в благодарность... Позднее в районе апреля 2023 года Дедов
(бывший замгубернатора Алексей Дедов - ред.) приезжал и передал 2,5 миллиона рублей... Сказал, что это от Шубина... Порядка 1,5 миллиона себе оставил... Всего получено порядка 12 миллионов рублей... суммарно я и Дедов", - рассказал Смирнов
в зале суда.
Одиннадцатого марта в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки) и Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.