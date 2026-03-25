Экс-глава Курской области Смирнов рассказал о полученной взятке

КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Выступающий в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что занимая должность замгубернатора, получил 12 миллионов рублей в виде благодарности за выделенный подрядчикам контакт, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.

По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.