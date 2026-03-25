Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/gubernator-2082882605.html
Экс-глава Курской области Смирнов рассказал о полученной взятке
Экс-глава Курской области Смирнов рассказал о полученной взятке
Выступающий в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что занимая должность замгубернатора,... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T17:27:00+03:00
происшествия
курск
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011655442_255:135:1277:710_1920x0_80_0_0_460ea888611b86f15b4684ac1e147e59.jpg
https://ria.ru/20260217/smirnov-2074920245.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011655442_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_388c2d5648bcdd9a3c5d8c44eb8f368c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Выступающий в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что занимая должность замгубернатора, получил 12 миллионов рублей в виде благодарности за выделенный подрядчикам контакт, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Находясь в Курске, конец 21-го - начало 22-го (года - ред.), ко мне обратился (Дмитрий - ред.) Шубин по поводу получения каких-то работ на объектах строительства... В январе 2023 года ко мне домой приезжал Шубин поздравлять с Новым годом и привез незначительный подарок.... И 2 миллиона рублей в благодарность... Позднее в районе апреля 2023 года Дедов (бывший замгубернатора Алексей Дедов - ред.) приезжал и передал 2,5 миллиона рублей... Сказал, что это от Шубина... Порядка 1,5 миллиона себе оставил... Всего получено порядка 12 миллионов рублей... суммарно я и Дедов", - рассказал Смирнов в зале суда.
Одиннадцатого марта в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Прокурор заявила о склонности курского экс-губернатора Смирнова к суициду
17 февраля, 12:05
 
ПроисшествияКурскРоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Алексей Дедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала