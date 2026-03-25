Соглашение по Ирану включит приостановку ядерной программы, считает Гросси

РИМ 25 мар- РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил, что соглашение по Ирану может включать временное прекращение ядерной программы Тегерана.

"Для Ирана важно защитить принцип ядерной автономии. Но соглашение по этому вопросу (развития мирной ядерной программы – ред.) возможно. Можно рассмотреть временную приостановку", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera

По словам Гросси , существуют альтернативные дипломатические планы. "Они бы позволили либо принять решение о том, что дальнейшее обогащение урана на данный момент невозможно, поскольку политическая, военная ситуация и ситуация доверия этого не позволяют, либо пересмотреть этот вопрос через пять или десять лет", - сказал глава МАГАТЭ

Он также подчеркнул, что речь может идти о временном, но достаточно длительном соглашении, но ведущим фактором должен быть мир.

"По ядерному вопросу, я считаю, возможно достичь временного соглашения, даже на значительный срок, которое гарантировало бы стабильность и предсказуемость. Но необходим дипломатический процесс: решение не может быть военным", - отметил Гросси.

При этом он обратил внимание на уровень обогащения урана в Иране.

"Иранцы говорят, что те, кто имеет на это право, могут это делать, и это нельзя отрицать, но это вызывает тревогу", - добавил глава МАГАТЭ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока