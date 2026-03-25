Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании

ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Музыкант Борис Гребенщиков* (признан в РФ иноагентом) за прошедшие три года получил британское гражданство, выяснило РИА Новости, изучив данные британского реестра отчетности компаний.
Как следует из данных реестра, Гребенщиков* вместе с женой Ириной учредил в Британии компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года. В учредительных документах оба указали, что являются гражданами РФ.
Более трех лет спустя – 16 марта 2026 года – компания подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев. Как сообщается в двух отдельных уведомлениях, как Гребенщиков*, так и его жена теперь являются гражданами Великобритании.
Музыкант покинул Россию почти сразу после начала специальной военной операции. После этого он заявлял, что эмигрантом себя никогда не считал. В 2023 году Министерство юстиции включило Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.