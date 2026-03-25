Смагин назвал Горячкину фавориткой шахматного турнира претенденток

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Александра Горячкина обладает огромным опытом выступлений на высоком уровне и является одной из главных фавориток предстоящего турнира претенденток на мировую корону, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Соревнования пройдут на Кипре с 29 марта по 15 апреля. В турнире выступят Чжу Цзиньэр (стартовый рейтинг - 2578 единиц), Тань Чжунъи (обе - Китай, 2535), Горячкина (2534), Анна Музычук (Украина, 2522), Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2516), Екатерина Лагно (Россия, 2508), Дивья Дешмукх (2497) и Рамешбабу Вайшали (обе - Индия, 2479). Обладательницей мировой шахматной короны является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
"Саша Горячкина - зрелая шахматистка с колоссальным опытом, которая, несмотря на свою молодость, уже сыграла в матче за звание чемпионки мира. И не сомневаюсь, что ее планы на этот турнир - победить. Другое дело, как все получится, потому что это сложнейший турнир, на протяжении которого надо быть очень аккуратной. Я считаю, что Саша - одна из явных фавориток предстоящих соревнований", - сказал Смагин.
"Но и у Кати Лагно есть неплохие шансы, но ей надо в физическом плане хорошо выдержать этот тяжелый турнир. Потому что будет 14 туров в "классику", а шахматисты уже давно не играют на такой длинной дистанции. Традиционно к числу фавориток относят китаянок, но иногда они психологически ломаются. Но если они будут играть в свою силу, то выстрелить может каждая из них. Так что тремя явными фаворитками турнира я назову Сашу Горячкину, Тань Чжунъи и Чжу Цзиньэр. А шансы остальных участниц во многом зависят от везения", - добавил собеседник агентства.