Перенесшая операцию Крамаренко вошла в резервный состав сборной России

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко включена в резервный состав сборной России на 2026 год, следует из списка кандидатов в национальную команду, опубликованного на сайте Федерации гимнастики России.
Летом 2024 года Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. Гимнастка плакала после каждого выполненного упражнения. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина позднее заявила, что Крамаренко выступала на соревнованиях с серьезной травмой. Спортсменка успешно перенесла операцию на колене в июле того же года. В ноябре 2025-го спортсменка заявила, что намерена продолжить карьеру.
На чемпионате страны, завершившемся 6 марта, Крамаренко по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место.
Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в индивидуальных упражнениях. Также в активе спортсменки командное золото чемпионата Европы 2021 года.