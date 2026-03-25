Перенесшая операцию Крамаренко вошла в резервный состав сборной России - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
20:19 25.03.2026 (обновлено: 21:25 25.03.2026)
Перенесшая операцию Крамаренко вошла в резервный состав сборной России
Перенесшая операцию Крамаренко вошла в резервный состав сборной России - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Перенесшая операцию Крамаренко вошла в резервный состав сборной России
Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко включена в резервный состав сборной России на 2026 год, следует из списка кандидатов в...
спорт
лала крамаренко
яна батыршина
художественная гимнастика
спорт, лала крамаренко, яна батыршина, художественная гимнастика
Спорт, Лала Крамаренко, Яна Батыршина, Художественная гимнастика
Перенесшая операцию Крамаренко вошла в резервный состав сборной России

Перенесшая операцию гимнастка Крамаренко вошла в резервный состав сборной России

Лала Крамаренко. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко включена в резервный состав сборной России на 2026 год, следует из списка кандидатов в национальную команду, опубликованного на сайте Федерации гимнастики России.
Летом 2024 года Крамаренко стала победительницей в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. Гимнастка плакала после каждого выполненного упражнения. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина позднее заявила, что Крамаренко выступала на соревнованиях с серьезной травмой. Спортсменка успешно перенесла операцию на колене в июле того же года. В ноябре 2025-го спортсменка заявила, что намерена продолжить карьеру.
На чемпионате страны, завершившемся 6 марта, Крамаренко по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место.
Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в индивидуальных упражнениях. Также в активе спортсменки командное золото чемпионата Европы 2021 года.
