Гергиев рассказал Путину о планах привезти оперу "Война и мир" из Мариинки

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев рассказал президенту России Владимиру Путину о планах привезти оперу "Война и мир" Сергея Прокофьева из Мариинки в Большой театр на 9 Мая.

Глава государства в среду вручил в Кремле президентские премии в области культуры. Позже он пообщался с лауреатами и другими участниками торжественной церемонии в неформальной обстановке, за бокалом шампанского.

Глава Большого и Мариинки в беседе упомянул, что президент был на опере "Война и мир" еще в 2000 году, когда в Санкт-Петербурге только сделали этот спектакль.

"Тогда это было огромным событием. Андрей Кончаловский это все ставил. И он до сих пор сверкает, этот спектакль. Мы его привезем в Москву - 9 мая. По-моему, хорошее сочетание", - сказал Гергиев

Путин с этим согласился. Глава Большого и Мариинки отметил, что если еще пару лет назад думали, как организовать сотрудничество двух театров, то сейчас "силой двух театров вытягиваем" такие оперы, как "Война и мир" или "Отелло".

"Война и мир" четыре часа идет", - напомнил Путин.

Гергиев отреагировал: "Мы сделаем без пяти минут четыре часа".