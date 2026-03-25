Гергиев рассказал Путину о планах привезти оперу "Война и мир" из Мариинки
2026-03-25T23:35:00+03:00
владимир путин
валерий гергиев
сергей прокофьев
мариинский театр
Гергиев рассказал Путину о планах привезти оперу "Война и мир" в Большой театр
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев рассказал президенту России Владимиру Путину о планах привезти оперу "Война и мир" Сергея Прокофьева из Мариинки в Большой театр на 9 Мая.
Глава государства в среду вручил в Кремле президентские премии в области культуры. Позже он пообщался с лауреатами и другими участниками торжественной церемонии в неформальной обстановке, за бокалом шампанского.
Глава Большого и Мариинки в беседе упомянул, что президент был на опере "Война и мир" еще в 2000 году, когда в Санкт-Петербурге
только сделали этот спектакль.
"Да-да, точно. В Мариинке", - подтвердил Путин
.
"Тогда это было огромным событием. Андрей Кончаловский
это все ставил. И он до сих пор сверкает, этот спектакль. Мы его привезем в Москву
- 9 мая. По-моему, хорошее сочетание", - сказал Гергиев
.
Путин с этим согласился. Глава Большого и Мариинки отметил, что если еще пару лет назад думали, как организовать сотрудничество двух театров, то сейчас "силой двух театров вытягиваем" такие оперы, как "Война и мир" или "Отелло".
"Война и мир" четыре часа идет", - напомнил Путин.
Гергиев отреагировал: "Мы сделаем без пяти минут четыре часа".
"Нужно быть хорошо подготовленным слушателем", - добавил Путин с улыбкой.