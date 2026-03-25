Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/gandbol-2082935741.html
IHF в мае обсудит расширение допуска российских гандболистов
Совет Международной федерации гандбола (IHF) обсудит вопрос более широкой реинтеграции сборных России и Белоруссии в международные соревнования на заседании,...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752815102_0:18:2321:1324_1920x0_80_0_0_4e5a1238aa891ab54416e457e2cd0be4.jpg
https://ria.ru/20260325/majorov-2082891108.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752815102_265:0:2056:1343_1920x0_80_0_0_cc26c7c6bf94b7b31a00ba25b9884b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
IHF в мае обсудит расширение допуска российских гандболистов

IHF в мае обсудит вопрос более широкой реинтеграции российских гандболистов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГандбол. Рождественский турнир. Матч Аргентина - Белоруссия
Гандбол. Рождественский турнир. Матч Аргентина - Белоруссия - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) обсудит вопрос более широкой реинтеграции сборных России и Белоруссии в международные соревнования на заседании, которое состоится 6 мая, сообщается на сайте организации.
В среду совет объявил о допуске к участию в соревнованиях юниорских и молодежных сборных России и Белоруссии. При этом было сохранено решение об отстранении взрослых команд.
«
"Положения решения совета IHF от 4 марта 2022 года остаются в силе до дальнейшего уведомления. Следующее заседание совета IHF состоится 6 мая 2026 года, на нем будут обсуждены дальнейшие шаги по более широкой реинтеграции национальных команд России и Белоруссии в международные соревнования по гандболу", - отмечается в заявлении.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
ГандболМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация гандбола (IHF)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала