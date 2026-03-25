Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований
Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований
Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T20:58:00+03:00
2026-03-25T20:58:00+03:00
2026-03-25T21:09:00+03:00
спорт, международная федерация гандбола (ihf), международный олимпийский комитет (мок), гандбол
Спорт, Международная федерация гандбола (IHF), Международный олимпийский комитет (МОК), Гандбол
Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований
Российских гандболистов допустили до юношеских международных соревнований
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте организации.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК)
11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
«
"Международная федерация гандбола объявляет, что 24 марта 2026 года совет IHF принял решение разрешить молодежным сборным России и Белоруссии вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе с немедленным вступлением в силу", - говорится в заявлении.
Отмечается, что решение совета IHF распространяется на все возрастные категории молодежи до 21 года включительно. Сборным разрешается организовывать товарищеские матчи и товарищеские турниры и участвовать в них самостоятельно.
Также все спортсмены, тренеры и персонал, представляющие Россию или Белоруссию, должны будут подписать декларацию, подтверждающую, что они не имеют отношения к военным или государственным службам безопасности и не участвуют в каких-либо текущих международных конфликтах. Никакие дополнительные ограничения, кроме указанных, применяться не будут.