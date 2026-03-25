Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте организации.

"Международная федерация гандбола объявляет, что 24 марта 2026 года совет IHF принял решение разрешить молодежным сборным России и Белоруссии вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе с немедленным вступлением в силу", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение совета IHF распространяется на все возрастные категории молодежи до 21 года включительно. Сборным разрешается организовывать товарищеские матчи и товарищеские турниры и участвовать в них самостоятельно.

Также все спортсмены, тренеры и персонал, представляющие Россию или Белоруссию, должны будут подписать декларацию, подтверждающую, что они не имеют отношения к военным или государственным службам безопасности и не участвуют в каких-либо текущих международных конфликтах. Никакие дополнительные ограничения, кроме указанных, применяться не будут.