20:58 25.03.2026 (обновлено: 21:09 25.03.2026)
Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований
Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Юных российских гандболистов допустили до международных соревнований

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные сборные России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте организации.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
«
"Международная федерация гандбола объявляет, что 24 марта 2026 года совет IHF принял решение разрешить молодежным сборным России и Белоруссии вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе с немедленным вступлением в силу", - говорится в заявлении.
Отмечается, что решение совета IHF распространяется на все возрастные категории молодежи до 21 года включительно. Сборным разрешается организовывать товарищеские матчи и товарищеские турниры и участвовать в них самостоятельно.
Также все спортсмены, тренеры и персонал, представляющие Россию или Белоруссию, должны будут подписать декларацию, подтверждающую, что они не имеют отношения к военным или государственным службам безопасности и не участвуют в каких-либо текущих международных конфликтах. Никакие дополнительные ограничения, кроме указанных, применяться не будут.
Дегтярев назвал дату решения по допуску российских легкоатлетов-юниоров
Вчера, 12:25
 
