Похоронили заживо. Во Франции началось прощание с Макроном

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Муниципальные выборы, которые в СМИ рассматривают как прелюдию к президентским через год, макронисты с треском проиграли. Кто победил и что вообще происходит в Пятой республике — в материале РИА Новости.

"Гитлер", Сука и Зелински

Где-то успех сопутствовал правым, где-то — левым. Мэрами большинства крупных городов, включая Париж, Нант, Марсель, Лилль, Леон, стали социал-демократы и зеленые.

"Париж решил сохранить верность своей истории. <…> Сама душа нашей столицы отвергает идею ничтожных политических игр. Игр, раскалывающих людей. Сегодня вечером избиратели послали сигнал Марин Ле Пен и Жордану Барделла: Париж не был и никогда не будет городом ультраправых", — заявил избранный мэр, социалист Эмманюэль Грегуар.

В свою очередь, "Национальное объединение" Джордана Барделла доминировало в южных регионах страны, а Эрик Сиотти при поддержке НО возглавил Ниццу — пятый по величине город Франции.

"Возрождение" Эммануэля Макрона может утешиться лишь Гавром, где переизбрался бывший премьер-министр Эдуар Филипп, которого считают главным кандидатом в президенты от правоцентристов, и Бордо, доставшимся Томасу Казеневу. Экс-премьер Франсуа Байру в родном для него 80-тысячном городке По на юге проиграл.

Главный курьез этих выборов для российских СМИ — то, что в коммуне Арси-сюр-Об соперничали действующий мэр Шарль Итлер (Charles Hittler), Анни Сука (Annie Soucat) и кандидат от правых Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski).

Итлер признался: с детства привык к шуткам о своей фамилии. "Иногда мне пририсовывали усики на предвыборных плакатах. Но это ерунда", — отмахнулся он.

У Рено-Зелински мать полька, отсюда и неожиданная ассоциация с главой киевского режима. "Сука" по-французски ничего неприличного не значит.

Победил Итлер — 40,59%. У Анни Сука 31,49%, Рено-Зелински — 27,92%.

Живой труп

Противники Макрона восприняли результаты выборов так, словно президент заявил о завершении политической карьеры. В частности, первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор сообщил: макронизм больше не существует как национальная сила. Координатор "Непокоренной Франции" Мануэль Бомпар уверен, что альтернатива "исчезающему" режиму — левые или крайне правые.

Однако перед тем как "похоронить" Макрона, левым еще предстоит разобраться в хитросплетениях собственных отношений. В частности, наутро после голосования глава Социалистической партии Оливье Фор сказал, что лидер "непокоренных" Жан-Люк Меланшон — обуза для левого движения. Избирателям якобы не нравятся его антиизраильские высказывания. Также Фор полагает, что Меланшон был бы худшим левым кандидатом в президенты.

Барделла же считает, что "Национальное объединение" все больше утверждается в качестве единственного бастиона на пути левых радикалов. "Никогда прежде у НО и его союзников не было столько избранных представителей по всей Франции", — подчеркнул он.

Тем не менее в его партии не все рады результатам. "Сегодня есть успехи, но очевидно, что в очень крупных городах правые решили позволить левым одолеть патриотов", — отметил депутат от НО Лоран Жакобелли.

Премьер-министр Себастьян Лекорню охладил пыл победителей: "Избирательная урна никого не короновала". И добавил: кампания была жесткой, с эксцессами, чуждыми демократии.

Между двух огней

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин напоминает: президентские выборы — совсем не то же самое, что муниципальные. От главы государства требуется намного больше, чем решение локальных проблем. В то же время он видит в левых серьезную силу, которую нельзя игнорировать.

"Если коммунисты и социалисты объединятся, их кандидат вполне может стать следующих президентом Франции. Нужно только преодолеть внутренние противоречия. НО, скорее всего, выдвинет Барделла, однако против него во втором туре проголосуют и левые, и центристы", — рассуждает политолог.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская отметила, что левые сохранили за собой большинство крупных городов страны, а правые "Республиканцы" — средних и мелких. В то же время мэры НО были переизбраны, и сама партия расширила представительство на юге республики.

"Скандальная репутация Меланшона, с которым Социалистическая партия заключила союз, лишила левых части умеренных избирателей. Он слишком сильно заигрывает с беднейшими слоями населения и мигрантами, позволяет себе подшучивать над еврейскими фамилиями. В результате коммунисты и социалисты отдали правым Тулузу. В свою очередь, представители НО в некоторых районах не смогли набрать и процента, а в Париже получили всего 1,4%", — говорит эксперт.