13:49 25.03.2026
Во Франции хакеры украли данные более 770 тысяч студентов
Данные более 770 тысяч нынешних и бывших студентов были украдены во Франции в результате кибератаки на платформу, связанную с госучреждением, которое управляет...
Во Франции хакеры украли данные более 770 тысяч студентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Данные более 770 тысяч нынешних и бывших студентов были украдены во Франции в результате кибератаки на платформу, связанную с госучреждением, которое управляет региональными центрами по поддержке учащихся, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
"Национальному центру университетских и школьных работ (Cnous) стало известно 23 марта 2026 года о краже данных с… платформы для записи на прием в социальные и жилищные службы (его региональных центров - ред.) Crous… Извлечение данных, полученных из записей на прием за последние десять лет, затронуло 774 тысячи человек", - говорится в заявлении Cnous.
Отмечается, что для 635 тысяч людей утечка носила "очень ограниченный" характер, злоумышленники получили доступ к их именам, адресам электронной почты, а также сведениям о целях и датах приема. Еще у 139 тысяч человек были также похищены прикрепленные файлы, загруженные через приложение.
Все затронутые кибератакой лица будут проинформированы, в соответствующие органы будет направлена жалоба. Доступ к сайту платформы для записи на прием был временно приостановлен для принятия усиленных мер безопасности.
Накануне министерство национального образования Франции сообщило, что данные около 243 тысяч его работников были украдены в результате кибератаки.
В феврале газета Journal du Dimanche (JDD) сообщала, что Франция больше всех в Европе пострадала от хакеров по итогам первых четырех недель 2026 года. Тогда злоумышленникам удалось похитить 60 миллионов строк данных. В частности, в январе были украдены 160 тысяч документов административных органов.
В декабре 2025 года Франция также столкнулась с чередой громких кибератак. Газета Figaro сообщала, что в результате взлома систем французского МВД злоумышленникам удалось украсть данные более 16,4 миллиона человек. Один из пользователей криминального форума под ником Indra заявлял, что хакеры получили доступ к списку разыскиваемых лиц и базе данных о прошлых судимостях, а также к ряду данных системы каналов связи Интерпола, генерального управления государственных финансов и национального фонда страхования по старости. Позднее кибератакам также подверглись министерство спорта и национальная почтовая служба Франции (La Poste).
