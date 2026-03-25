Во Франции хакеры украли данные более 770 тысяч студентов

ПАРИЖ, 25 мар - РИА Новости. Данные более 770 тысяч нынешних и бывших студентов были украдены во Франции в результате кибератаки на платформу, связанную с госучреждением, которое управляет региональными центрами по поддержке учащихся, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Национальному центру университетских и школьных работ (Cnous) стало известно 23 марта 2026 года о краже данных с… платформы для записи на прием в социальные и жилищные службы (его региональных центров - ред.) Crous… Извлечение данных, полученных из записей на прием за последние десять лет, затронуло 774 тысячи человек", - говорится в заявлении Cnous.

Отмечается, что для 635 тысяч людей утечка носила "очень ограниченный" характер, злоумышленники получили доступ к их именам, адресам электронной почты, а также сведениям о целях и датах приема. Еще у 139 тысяч человек были также похищены прикрепленные файлы, загруженные через приложение.

Все затронутые кибератакой лица будут проинформированы, в соответствующие органы будет направлена жалоба. Доступ к сайту платформы для записи на прием был временно приостановлен для принятия усиленных мер безопасности.

Накануне министерство национального образования Франции сообщило, что данные около 243 тысяч его работников были украдены в результате кибератаки.

В феврале газета Journal du Dimanche (JDD) сообщала, что Франция больше всех в Европе пострадала от хакеров по итогам первых четырех недель 2026 года. Тогда злоумышленникам удалось похитить 60 миллионов строк данных. В частности, в январе были украдены 160 тысяч документов административных органов.