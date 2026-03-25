В Москве начали промывку фонтана "Годы войны"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В среду, 25 марта, стартовали масштабные мероприятия по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что комплекс состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй.

"Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Работы выполнит бригада из семи человек, задействуем две поливомоечные машины. В рамках подготовки к новому сезону на фонтан вернут демонтированные форсунки и подводные светильники", - рассказал Бирюков.