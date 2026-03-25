В Москве начали промывку фонтана "Годы войны" - РИА Новости, 25.03.2026
11:44 25.03.2026
В Москве начали промывку фонтана "Годы войны"
В Москве начали промывку фонтана "Годы войны" - РИА Новости, 25.03.2026
В Москве начали промывку фонтана "Годы войны"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T11:44:00+03:00
2026-03-25T11:44:00+03:00
петр бирюков
москва
Артем Смирнов
Артем Смирнов
петр бирюков, москва
Петр Бирюков, Москва
В Москве начали промывку фонтана "Годы войны"

Промывку фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе начали в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Специалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В среду, 25 марта, стартовали масштабные мероприятия по расконсервации и промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. На сегодняшний день это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что комплекс состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй.
"Сооружение очистят специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Работы выполнит бригада из семи человек, задействуем две поливомоечные машины. В рамках подготовки к новому сезону на фонтан вернут демонтированные форсунки и подводные светильники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.
Петр БирюковМосква
 
 
